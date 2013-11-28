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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:05
Камикадзе написав:
Лично я 3/4 пакета слил в диапазоне 35-37 и буду уже в июле иметь гарантированно свои 37,2 коп.
1. Отнимите налог от продажи акций.
2. Ок, давайте посмотрим в июле были ли правельными Ваши действия.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:51
Камикадзе написав:
А какой смысл ее было топтать
Во-первых, есть риск, что Аваль сделает срез на двд после байбека, у него по закону на двд есть 6 месяцев, а у нас на заявление байбека 30 дней + 30 ему на выкуп. И тогда или байбек без двд или двд без байбека
Во-вторых, 36 коп в апреле будет приростать на 0,5 коп ежемесячно в ОВГЗ.
Лично я 3/4 пакета слил в диапазоне 35-37 и буду уже в июле иметь гарантированно свои 37,2 коп.
1. Был бы рыжий - так и было бы.
2. Совсем не факт, что решение о переходе в прат таки будет принято. Вероятность большая, но по факту узнаем только в пятницу.
3. По ОВДП - это хорошо. Но если процес стартанёт с мая тоже будет неплохо. Мониторим индексы суверена по сибондсу...
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:35
По овдп и -30% в гривнах показать может п пределах полугода.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:40
Почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.
Об этом Богуслаев заявил на пресс-конференции в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"То, что вчера происходило – это часть плана по рейдерскому захвату… Это серьезный удар по репутации. Сегодня я уже встречался с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват", – сказал почетный президент компании.
"Гройсман обещал, что снимет балаклавы, остановит "маски-шоу", а вчера на завод через проходную перепрыгивали сотрудники "Альфы" в балаклавах", – добавил Богуслает, уточнив, что один из охранников завода в ходе захода сотрудников СБУ на "Мотор Сич" получил серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице.
Почетный президент "Мотор Сичи" также отверг озвученные СБУ на этапе проводимого досудебного расследования подозрения, подчеркнув: "Наши акции продаются открыто на биржах… Я продал 15% акций и привлек инвестиции: $100 млн в прошлом году и столько же в этом".
Богуславев подчеркнул, что продажа акций китайскому инвестору, а также сотрудничество с китайской стороной по организации лицензионного производства украинских авиадвигателей в КНР осуществляются "Мотор Сиччю" в строгом соответствии с законодательством.
Президент компании добавил, что запланированное на 25 апреля собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" пройдет согласно намеченным планам.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:00
"Укртелеком" в январе-марте 2018 года получил 153 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:01
"В Запорожье проходят антитеррористические учения с 24-го по 26-е апреля. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенным к реальным", - говорится в сообщении.
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