Камикадзе написав:Лично я 3/4 пакета слил в диапазоне 35-37 и буду уже в июле иметь гарантированно свои 37,2 коп.
1. Отнимите налог от продажи акций. 2. Ок, давайте посмотрим в июле были ли правельными Ваши действия.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Камикадзе написав:А какой смысл ее было топтать Во-первых, есть риск, что Аваль сделает срез на двд после байбека, у него по закону на двд есть 6 месяцев, а у нас на заявление байбека 30 дней + 30 ему на выкуп. И тогда или байбек без двд или двд без байбека Во-вторых, 36 коп в апреле будет приростать на 0,5 коп ежемесячно в ОВГЗ.
Лично я 3/4 пакета слил в диапазоне 35-37 и буду уже в июле иметь гарантированно свои 37,2 коп.
1. Был бы рыжий - так и было бы. 2. Совсем не факт, что решение о переходе в прат таки будет принято. Вероятность большая, но по факту узнаем только в пятницу. 3. По ОВДП - это хорошо. Но если процес стартанёт с мая тоже будет неплохо. Мониторим индексы суверена по сибондсу...
Почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия. Об этом Богуслаев заявил на пресс-конференции в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"То, что вчера происходило – это часть плана по рейдерскому захвату… Это серьезный удар по репутации. Сегодня я уже встречался с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват", – сказал почетный президент компании.
"Гройсман обещал, что снимет балаклавы, остановит "маски-шоу", а вчера на завод через проходную перепрыгивали сотрудники "Альфы" в балаклавах", – добавил Богуслает, уточнив, что один из охранников завода в ходе захода сотрудников СБУ на "Мотор Сич" получил серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице.
Почетный президент "Мотор Сичи" также отверг озвученные СБУ на этапе проводимого досудебного расследования подозрения, подчеркнув: "Наши акции продаются открыто на биржах… Я продал 15% акций и привлек инвестиции: $100 млн в прошлом году и столько же в этом".
Богуславев подчеркнул, что продажа акций китайскому инвестору, а также сотрудничество с китайской стороной по организации лицензионного производства украинских авиадвигателей в КНР осуществляются "Мотор Сиччю" в строгом соответствии с законодательством.
Президент компании добавил, что запланированное на 25 апреля собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" пройдет согласно намеченным планам.
Investor_33 написав:2. Ок, давайте посмотрим в июле были ли правельными Ваши действия.
Действия трейдера должны анализироваться и оцениваться исходя из исходных данных, известных на момент принятия решения с учетом принятой стратегии. Задним умом все сильны.
Задним умом оценивают только прогнозы аналитиков, коим я не являюсь. Аудит прогнозов аналитиков, оплата которых производилась из бюджета США показал, что неоправдались 100% прогнозов. Примерно аналогичные данные давала счетная палата россии. Я не настоялько самоуверен, чтобы считать себя генеальней этих прогнозистов - поэтому трачусь на страховку, это мой риск менеджмент