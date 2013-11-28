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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:26
Yuri_T написав: Kangaro написав:
что б попасть на собрание нужно только паспорт и код или еще какие то выписки от хранителя?
паспорта, обычно, достаточно.
у любителей регистрироваться за 15 минут спрашивают флюрографию
...и справку про отсутствие судимостей.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:48
alextov написав: St/2 написав:Kangaro
Главное, что бы на регистрацию было не 15 минут. Такое бывало.
В повестке обещают
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 08:45 до 09:45.
И одна девочко))
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:51
St/2
и ехать далеко
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:54
Yuri_T
А голосовать? Сколько на выборы не ходил, всегда потом халепа.
Оно Вам надо?
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St/2
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