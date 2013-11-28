|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:26
Yuri_T написав: Kangaro написав:
что б попасть на собрание нужно только паспорт и код или еще какие то выписки от хранителя?
паспорта, обычно, достаточно.
у любителей регистрироваться за 15 минут спрашивают флюрографию
...и справку про отсутствие судимостей.
В борьбе обретёшь ты право своё.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1227
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:48
alextov написав: St/2 написав:Kangaro
Главное, что бы на регистрацию было не 15 минут. Такое бывало.
В повестке обещают
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 08:45 до 09:45.
И одна девочко))
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10315
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:51
St/2
и ехать далеко
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12648
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1699 раз.
- Подякували: 3377 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:54
Yuri_T
А голосовать? Сколько на выборы не ходил, всегда потом халепа.
Оно Вам надо?
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10315
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:32
St/2 написав:Yuri_T
А голосовать? Сколько на выборы не ходил, всегда потом халепа.
Оно Вам надо?
Надеюсь что в этот раз не пойдёте. Они нам нада, Ваши халэпы?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 373
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40
Investor_33
Хочу заметить, мотор я не покупал))
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10315
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:47
St/2 написав:Investor_33
Хочу заметить, мотор я не покупал))
Наверное на собрание хотели ехать))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 373
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:59
НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2017 г. получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по текущему курсу равно $1,5 млрд. Об этом enkorr сообщил источник в правительстве.
Прибыль «Нафтогаза» увеличилась на 48% – с 26,5 млрд в 2016 г. до 39,4 млрд в 2017 г. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность «Нафтогаз» как отдельного юрлица (не группы компаний).
На выплату дивидендов по итогам 2017 г. правительство планирует направить 30% прибыли или 11,8 млрд грн. 45% прибыли или 17,7 млрд грн планируется оставить нераспределенными, 20% или 7,9 млрд грн планируется направить на развитие и 1,97 млрд грн (5%) – в резервный капитал.
Прибыль «Нафтогаза» по итогам 2017 г. почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании «Газпром», который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно $1,63 млрд.
Повезло ЫнвесторАм ГП с менеджментом. Желание утопить Украину намного сильнее здравого смысла.
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 1001
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:04
Хто поїхав на збори Мотору - є якісь чутки по даті відновлення торгів, по дивідендах ?
-
Serhij
-
-
- Повідомлень: 891
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:05
St/2 написав: alextov написав: St/2 написав:Kangaro
Главное, что бы на регистрацию было не 15 минут. Такое бывало.
В повестке обещают
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 08:45 до 09:45.
И одна девочко))
что поделать? Уходить надо красиво. Время пришло
Пс. Я за аваль та и убу в целом.
В борьбе обретёшь ты право своё.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1227
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|166
|69916
|
реклама
|