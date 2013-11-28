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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1975197619771978>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:26

  Yuri_T написав:
  Kangaro написав:что б попасть на собрание нужно только паспорт и код или еще какие то выписки от хранителя?

паспорта, обычно, достаточно.
у любителей регистрироваться за 15 минут спрашивают флюрографию :D


...и справку про отсутствие судимостей.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:48

  alextov написав:
  St/2 написав:Kangaro
Главное, что бы на регистрацию было не 15 минут. Такое бывало.

В повестке обещают
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 08:45 до 09:45.

И одна девочко))
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:51

St/2
и ехать далеко :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:54

Yuri_T
А голосовать? Сколько на выборы не ходил, всегда потом халепа.
Оно Вам надо? :mrgreen:
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:32

  St/2 написав:Yuri_T
А голосовать? Сколько на выборы не ходил, всегда потом халепа.
Оно Вам надо? :mrgreen:

Надеюсь что в этот раз не пойдёте. Они нам нада, Ваши халэпы? :lol:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40

Investor_33
Хочу заметить, мотор я не покупал))
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:47

  St/2 написав:Investor_33
Хочу заметить, мотор я не покупал))

Наверное на собрание хотели ехать))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:59

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2017 г. получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по текущему курсу равно $1,5 млрд. Об этом enkorr сообщил источник в правительстве.

Прибыль «Нафтогаза» увеличилась на 48% – с 26,5 млрд в 2016 г. до 39,4 млрд в 2017 г. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность «Нафтогаз» как отдельного юрлица (не группы компаний).

На выплату дивидендов по итогам 2017 г. правительство планирует направить 30% прибыли или 11,8 млрд грн. 45% прибыли или 17,7 млрд грн планируется оставить нераспределенными, 20% или 7,9 млрд грн планируется направить на развитие и 1,97 млрд грн (5%) – в резервный капитал.

Прибыль «Нафтогаза» по итогам 2017 г. почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании «Газпром», который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно $1,63 млрд.


Повезло ЫнвесторАм ГП с менеджментом. Желание утопить Украину намного сильнее здравого смысла.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:04

Хто поїхав на збори Мотору - є якісь чутки по даті відновлення торгів, по дивідендах ?
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:05

  St/2 написав:
  alextov написав:
  St/2 написав:Kangaro
Главное, что бы на регистрацию было не 15 минут. Такое бывало.

В повестке обещают
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 08:45 до 09:45.

И одна девочко))


что поделать? Уходить надо красиво. Время пришло :!:
Пс. Я за аваль та и убу в целом.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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