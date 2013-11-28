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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:13
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:18
greenozon
9,39 сквиз?
и разве у рыжего нет совокупно 95%?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:33
Yuri_T
Ага... сквиз по 9,38 ))).
Универ видит жиденький стакан на покупку АВДК и решил, что надо шото решать )))
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39
Мечтательный бычок
или торговцы пытаются какому-то буратино впарить по 12 ранее собранное на рынке и запускают уток в полёт.
впрочем, склоняюсь к версии, что собирающий чистый инсайдер и полнота стакана УБы уже никого не интересует.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:57
Юридична особа - нерезидент METINVEST B.V. 94.6003%
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:58
Интересно, если вдруг буратина захотел прикупить AVDK - какая процедура согласования?
Это же ПрАТ... Надо процедуру в уставе AVDK смотреть?
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:00
у METINVEST B.V. 94.6003% на конец 2017г.
думаете, у всех остальных аффилированных контор нет совокупно 780к акций?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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