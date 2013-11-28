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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1975197619771978

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:13

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:18

greenozon
9,39 сквиз?
и разве у рыжего нет совокупно 95%?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:33

Yuri_T
Ага... сквиз по 9,38 ))).
Универ видит жиденький стакан на покупку АВДК и решил, что надо шото решать )))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39

Мечтательный бычок
или торговцы пытаются какому-то буратино впарить по 12 ранее собранное на рынке и запускают уток в полёт.
впрочем, склоняюсь к версии, что собирающий чистый инсайдер и полнота стакана УБы уже никого не интересует.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:47

  Yuri_T написав:и разве у рыжего нет совокупно 95%?

Думаю, немає.
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:57

  Yuri_T написав:и разве у рыжего нет совокупно 95%?

smida
Юридична особа - нерезидент METINVEST B.V. 94.6003%
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:58

Интересно, если вдруг буратина захотел прикупить AVDK - какая процедура согласования?
Это же ПрАТ... Надо процедуру в уставе AVDK смотреть?
Sammy
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:00

  Serhij написав:
  Yuri_T написав:и разве у рыжего нет совокупно 95%?

Думаю, немає.

у METINVEST B.V. 94.6003% на конец 2017г.
думаете, у всех остальных аффилированных контор нет совокупно 780к акций?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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