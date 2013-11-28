Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39

Мечтательный бычок

или торговцы пытаются какому-то буратино впарить по 12 ранее собранное на рынке и запускают уток в полёт.

впрочем, склоняюсь к версии, что собирающий чистый инсайдер и полнота стакана УБы уже никого не интересует.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.