Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:13
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greenozon
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:18
greenozon 9,39 сквиз? и разве у рыжего нет совокупно 95%?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:33
Yuri_T Ага... сквиз по 9,38 ))). Универ видит жиденький стакан на покупку АВДК и решил, что надо шото решать )))
Мечтательный бычок
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39
Мечтательный бычок или торговцы пытаются какому-то буратино впарить по 12 ранее собранное на рынке и запускают уток в полёт. впрочем, склоняюсь к версии, что собирающий чистый инсайдер и полнота стакана УБы уже никого не интересует.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:47
Yuri_T написав:
и разве у рыжего нет совокупно 95%?
Думаю, немає.
Serhij
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:57
Yuri_T написав:
и разве у рыжего нет совокупно 95%?
smida
Юридична особа - нерезидент METINVEST B.V. 94.6003%
Baron Pampa
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:58
Интересно, если вдруг буратина захотел прикупить AVDK - какая процедура согласования?
Это же ПрАТ... Надо процедуру в уставе AVDK смотреть?
Sammy
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:00
Serhij написав: Yuri_T написав:
и разве у рыжего нет совокупно 95%?
Думаю, немає.
у METINVEST B.V. 94.6003% на конец 2017г.
думаете, у всех остальных аффилированных контор нет совокупно 780к акций?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:04
Yuri_T Думаю, що так
Serhij
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З нами з: 06.01.12
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:08
По Донбассэнерго кто подскажет что вчера решили на собрании?
AA+
V$Epropalo
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