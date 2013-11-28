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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1976197719781979

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:24

V$Epropalo
Дивы 1,81 -75% чп. цену выкупа не знаю
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:49

У ІІ кварталі 2018 року Національний банк має намір купувати до 10 млн дол. США на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів


25.04.2018
прес-реліз
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
З метою підвищення прозорості монетарної політики в частині проведення інтервенцій на валютному ринку Національний банк України розпочинає щоквартальне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України. На ІІ квартал 2018 року такий обсяг встановлено у розмірі 10 млн дол. США на день.

Купівля такого обсягу не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку. В той же час, залежно від ситуації на ринку, інтервенції з купівлі можуть бути меншими або взагалі не відбуватися.

При цьому, обсяги купівлі протягом дня можуть перевищувати оголошений обсяг, однак такі інтервенції проводитимуться для виконання інших завдань, передбачених Стратегією валютних інтервенцій Національного банку на 2016-2020 роки , зокрема для згладжування функціонування валютного ринку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:59

zzzzzz как бы намекают, что из гривны пора бежать...
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:03

  Andrew2 написав:zzzzzz как бы намекают, что из гривны пора бежать...


йопта, шо они тока не намекали - и шо доллар по 13 дорого, а по 30 дёшево
поднимаясь по дереву жизни,обходи сук и не слушай дятлов ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:56

  Andrew2 написав:zzzzzz как бы намекают, что из гривны пора бежать...

А мне показалось, что намекают на прогноз превышения предложения валюты на бирже как минимум в течении 2-го квартала, который и собираются выкупать, не давая курсу (сильно?) проседать вниз. Что кстати вполне похоже на правду. Общие тенденции традиционно именно такие во 2-м квартале года.

ЗЫ. Вот так - из одного и того же сообщения 2 почти противоположных вывода. ДуализЬм :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:04

Годовое собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", намеченное на 14:00 25 апреля, не состоялось в связи с отказом Национального депозитария Украины (НДУ) выдать реестр акционеров для его проведения. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3063303
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:19

Аспирант1 Бедные инвестора кубика и прочих открытых ИСИ.
У Мотора вес в индекса под 20%. Половина капитала выведут, у оставшейся половины инвесторов пол капитала в заблокированном Моторе))
St/2
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