У ІІ кварталі 2018 року Національний банк має намір купувати до 10 млн дол. США на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів
25.04.2018 прес-реліз https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 З метою підвищення прозорості монетарної політики в частині проведення інтервенцій на валютному ринку Національний банк України розпочинає щоквартальне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України. На ІІ квартал 2018 року такий обсяг встановлено у розмірі 10 млн дол. США на день.
Купівля такого обсягу не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку. В той же час, залежно від ситуації на ринку, інтервенції з купівлі можуть бути меншими або взагалі не відбуватися.
При цьому, обсяги купівлі протягом дня можуть перевищувати оголошений обсяг, однак такі інтервенції проводитимуться для виконання інших завдань, передбачених Стратегією валютних інтервенцій Національного банку на 2016-2020 роки , зокрема для згладжування функціонування валютного ринку.
Andrew2 написав:zzzzzz как бы намекают, что из гривны пора бежать...
А мне показалось, что намекают на прогноз превышения предложения валюты на бирже как минимум в течении 2-го квартала, который и собираются выкупать, не давая курсу (сильно?) проседать вниз. Что кстати вполне похоже на правду. Общие тенденции традиционно именно такие во 2-м квартале года.
ЗЫ. Вот так - из одного и того же сообщения 2 почти противоположных вывода. ДуализЬм
Годовое собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", намеченное на 14:00 25 апреля, не состоялось в связи с отказом Национального депозитария Украины (НДУ) выдать реестр акционеров для его проведения. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3063303