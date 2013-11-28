Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09

Andrew2 написав: zzzzzz как бы намекают, что из гривны пора бежать... как бы намекают, что из гривны пора бежать...

Есть аргументы "ЗА" гривну и "ПРОТИВ"В любом случае это происходит уже второй год , в 2017 году НБУ купил 1,3 млрд.долларов( купил 2,3 продал 1 , нетто +1,3 )НБУ вынужден покупать валюту для внешних выплат которые идут по графику, так-же НБУ реально понимает что транши МВФ и прочие кредиты в этом году нам не светят ,хотя по прежнему НБУ в своих прогнозах планирует получить 6,5 млрд долларов ( 2,5 МВФ, 2 ВБ , 2 ОЗДП )Так же это поддерживает отечественных экспортеров ( да-да-да и Рыжего в первую очередь, и Косюка и Бахматюка и пр.пр )Что-бы не допустить роста курс с противоположной стороны НБУ повышает учетную ставку , и намерен и далее очень жестко вести денежно-кредитную политику, вплоть до еще большего повышения учетной ставки .Ну а шо поделать, скоро выборы, надо бороться с инфляцией , тут еще всякие клоуны со своими повышениями МЗП до 4100 лезут, и с этими явлениями тоже приходится бороться НБУ.Вообщем, как-то так.Ниже 26 если и уйдет курс, то кратковременно.Сильно высоко курс тоже не пойдет ввиду высокой учетной ставки.П.С.( НБУ оглашает объемы интервенций на покупку на квартал, то есть не факт что НБУ будет продолжать покупки например в 4 квартале )