V$Epropalo
Дивы 1,81 -75% чп. цену выкупа не знаю
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:49
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:03
йопта, шо они тока не намекали - и шо доллар по 13 дорого, а по 30 дёшево
поднимаясь по дереву жизни,обходи сук и не слушай дятлов ©
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:56
А мне показалось, что намекают на прогноз превышения предложения валюты на бирже как минимум в течении 2-го квартала, который и собираются выкупать, не давая курсу (сильно?) проседать вниз. Что кстати вполне похоже на правду. Общие тенденции традиционно именно такие во 2-м квартале года.
ЗЫ. Вот так - из одного и того же сообщения 2 почти противоположных вывода. ДуализЬм
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:04
Годовое собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", намеченное на 14:00 25 апреля, не состоялось в связи с отказом Национального депозитария Украины (НДУ) выдать реестр акционеров для его проведения. Источник:
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:19
Аспирант1 Бедные инвестора кубика и прочих открытых ИСИ.
У Мотора вес в индекса под 20%. Половина капитала выведут, у оставшейся половины инвесторов пол капитала в заблокированном Моторе))
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09
Есть аргументы "ЗА" гривну и "ПРОТИВ"
В любом случае это происходит уже второй год , в 2017 году НБУ купил 1,3 млрд.долларов
( купил 2,3 продал 1 , нетто +1,3 )
НБУ вынужден покупать валюту для внешних выплат которые идут по графику, так-же НБУ реально понимает что транши МВФ и прочие кредиты в этом году нам не светят ,хотя по прежнему НБУ в своих прогнозах планирует получить 6,5 млрд долларов ( 2,5 МВФ, 2 ВБ , 2 ОЗДП )
Так же это поддерживает отечественных экспортеров ( да-да-да и Рыжего в первую очередь, и Косюка и Бахматюка и пр.пр )
Что-бы не допустить роста курс с противоположной стороны НБУ повышает учетную ставку , и намерен и далее очень жестко вести денежно-кредитную политику, вплоть до еще большего повышения учетной ставки .Ну а шо поделать, скоро выборы, надо бороться с инфляцией , тут еще всякие клоуны со своими повышениями МЗП до 4100 лезут, и с этими явлениями тоже приходится бороться НБУ.
Вообщем, как-то так.
Ниже 26 если и уйдет курс, то кратковременно.
Сильно высоко курс тоже не пойдет ввиду высокой учетной ставки.
П.С.( НБУ оглашает объемы интервенций на покупку на квартал, то есть не факт что НБУ будет продолжать покупки например в 4 квартале )
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:45
я не думаю, что все так плохо там ...Одного дня разблокируют моторку и она повезет счастливы обладателей снова на 10000)))
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:28
С каких это пор СБУ стало заботиться о державных интересах ?
Это чисто комерческая контора, бабло зашлют и все порешают.
Вон вчера одного бравого СБУшника задержали с 50 косарями валюты .
Живите своим умом!
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