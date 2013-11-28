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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1977197819791980

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:57

  zzzzzz написав:
  St/2 написав:Аспирант1 Бедные инвестора кубика и прочих открытых ИСИ.
У Мотора вес в индекса под 20%. Половина капитала выведут, у оставшейся половины инвесторов пол капитала в заблокированном Моторе))


С каких это пор СБУ стало заботиться о державных интересах ?
Это чисто комерческая контора, бабло зашлют и все порешают.
Вон вчера одного бравого СБУшника задержали с 50 косарями валюты .

Не хочешь пойти поработать? Вакансии есть.
В АТО на пару неделек в командировку, да не в нульовочку, но туда регулярно прилетает.
Особенно весело когда грады работали. Мои все прокатались.

Если каждого торгаша в СИЗО посадить, то как показывает практика, статейка КК найдется. И даже утюг включать не понадобится.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:02

St/2
То есть если пару недель пробыл в АТО то можно брать взятки ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:19

zzzzzz
Я тебя спрашиваю, почему на сладкое место в СБУ не идешь? Там так же все сладко?
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:32

St/2
Я еще ни одной будки не построил. Вот как только построю будку, сразу в СБУ :mrgreen:
Виталик, ты будку построил ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:54

zzzzzz
Не понял, о чем ты?
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:15

Укрсоцбанк наконец-то перед собранием опубликовал оборотно-сальдовый баланс.

По итогам 1 кв убыток 165 млн грн


Помесячная динамика
Январь -446 млн
Февраль +37 млн
Март +244 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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