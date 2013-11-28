zzzzzz написав:
С каких это пор СБУ стало заботиться о державных интересах ?
Это чисто комерческая контора, бабло зашлют и все порешают.
Вон вчера одного бравого СБУшника задержали с 50 косарями валюты .
Не хочешь пойти поработать? Вакансии есть.
В АТО на пару неделек в командировку, да не в нульовочку, но туда регулярно прилетает.
Особенно весело когда грады работали. Мои все прокатались.
Если каждого торгаша в СИЗО посадить, то как показывает практика, статейка КК найдется. И даже утюг включать не понадобится.