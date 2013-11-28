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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 кві, 2018 20:57
zzzzzz написав: St/2 написав:Аспирант1
Бедные инвестора кубика и прочих открытых ИСИ.
У Мотора вес в индекса под 20%. Половина капитала выведут, у оставшейся половины инвесторов пол капитала в заблокированном Моторе))
С каких это пор СБУ стало заботиться о державных интересах ?
Это чисто комерческая контора, бабло зашлют и все порешают.
Вон вчера одного бравого СБУшника задержали с 50 косарями валюты .
Не хочешь пойти поработать? Вакансии есть.
В АТО на пару неделек в командировку, да не в нульовочку, но туда регулярно прилетает.
Особенно весело когда грады работали. Мои все прокатались.
Если каждого торгаша в СИЗО посадить, то как показывает практика, статейка КК найдется. И даже утюг включать не понадобится.
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St/2
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:02
St/2
То есть если пару недель пробыл в АТО то можно брать взятки ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:19
zzzzzz
Я тебя спрашиваю, почему на сладкое место в СБУ не идешь? Там так же все сладко?
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St/2
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:32
St/2
Я еще ни одной будки не построил. Вот как только построю будку, сразу в СБУ
Виталик, ты будку построил ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:54
zzzzzz
Не понял, о чем ты?
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St/2
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:15
Укрсоцбанк наконец-то перед собранием опубликовал оборотно-сальдовый баланс.
По итогам 1 кв убыток 165 млн грн
Помесячная динамика
Январь -446 млн
Февраль +37 млн
Март +244 млн
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 06:07
БАВЛ
На практике, сколько длиться ОСА? Плюс-минус.
Careful what you wish
Careful what you say Careful what you wish you may regret it Careful what you wish you just may get it
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BuySell
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Додано: Чет 26 кві, 2018 06:35
BuySell написав:
БАВЛ
На практике, сколько длиться ОСА? Плюс-минус.
ИМХО не нужно сидеть до конца собрания, досточно зарегистрироваться и проголосовать против п.7 (смена типа общества). Всего в повестке 18 вопросов
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Додано: Чет 26 кві, 2018 06:58
zzzzzz написав:St/2
То есть если пару недель пробыл в АТО то можно брать взятки ?
Просто поверьте мне на слово, никто из присутствующих на этой ветке и года бы не проработал в Конторе именно сейчас, вернее в том, что от нее осталось с 2014 года.
Пересказывать о том, с чем приходится сталкиваться рядовому конторскому оперу или следаку за 8 с половиной косарей в месяц, здесь не буду да и не к месту.
Просто гордитесь, господа, тем, что умеете зарабатывать своим умом, не будучи при этом никому ничем не обязанными, свободными людьми.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:39
Раніше НБУ наводив попередні дані про збиток Укрсоцбанку за підсумками 2017 році на рівні 3,1 млрд грн
Разом з тим, згідно зі звітністю Укрсоцбанку, з урахуванням коригуючих проводок, його збиток за 2017 рік становив 3,64 млрд грн.
Живите своим умом!
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