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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1978197919801981

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:51

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:НБУ вынужден покупать валюту для внешних выплат которые идут по графику, так-же НБУ реально понимает что транши МВФ и прочие кредиты в этом году нам не светят ,хотя по прежнему НБУ в своих прогнозах планирует получить 6,5 млрд долларов ( 2,5 МВФ, 2 ВБ , 2 ОЗДП )

Не уверен на 100 % что НЕ светят. Уж больно представительная делегация от Украины была в Вашингтоне... ИМХО
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:59

  de Montaigne написав:
  zzzzzz написав:St/2
То есть если пару недель пробыл в АТО то можно брать взятки ?

Просто поверьте мне на слово, никто из присутствующих на этой ветке и года бы не проработал в Конторе именно сейчас, вернее в том, что от нее осталось с 2014 года.
Пересказывать о том, с чем приходится сталкиваться рядовому конторскому оперу или следаку за 8 с половиной косарей в месяц, здесь не буду да и не к месту.
Просто гордитесь, господа, тем, что умеете зарабатывать своим умом, не будучи при этом никому ничем не обязанными, свободными людьми.

У меня была 2100, 11 лет назад. Это со всеми надбавками на должности майора.

Тогда часто говорили, если родина думает что нам платит, то пусть думает что ее защищают.

А по поводу взяток. В подавляющем случае их не вымагают, а их несут, что не выполнять нормативы, не платить налоги и сборы, переквалифицировать разбой в хулиганство. Так что проблема в пересичном, а не в враче, полицаев или министре.
St/2
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