Не уверен на 100 % что НЕ светят. Уж больно представительная делегация от Украины была в Вашингтоне... ИМХО
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:51
Re: Идеи: портфель
Не уверен на 100 % что НЕ светят. Уж больно представительная делегация от Украины была в Вашингтоне... ИМХО
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:59
У меня была 2100, 11 лет назад. Это со всеми надбавками на должности майора.
Тогда часто говорили, если родина думает что нам платит, то пусть думает что ее защищают.
А по поводу взяток. В подавляющем случае их не вымагают, а их несут, что не выполнять нормативы, не платить налоги и сборы, переквалифицировать разбой в хулиганство. Так что проблема в пересичном, а не в враче, полицаев или министре.
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