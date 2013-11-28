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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1978197919801981

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:56

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:НБУ вынужден покупать валюту для внешних выплат которые идут по графику, так-же НБУ реально понимает что транши МВФ и прочие кредиты в этом году нам не светят ,хотя по прежнему НБУ в своих прогнозах планирует получить 6,5 млрд долларов ( 2,5 МВФ, 2 ВБ , 2 ОЗДП )

Не уверен на 100 % что НЕ светят. Уж больно представительная делегация от Украины была в Вашингтоне... ИМХО


Все эти делегации/презентации/доклады это все до одного места. Есть четкий перечень требований которые наша власть упорно не желает выполнять.

Минфин совсем недавно опубликовал размер выплат по гос.долгу .
За 8,5 месяцев до конца 2018 года по госдолгу необходимо выплатить около 4 млрд.долларов.
Истлчник :
https://www.minfin.gov.ua/news/view/osn ... egory=borg

Ничего удивительного что НБУ решил уже официально ежедневно покупать валюту на Межбанке в сумме 10 млн/день во втором квартале.До конца года осталось 173 рабочих дня ))
Если траншей не дадут НБУ придется включать пылесос значительно сильнее.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:59

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:А по поводу взяток. В подавляющем случае их не вымагают, а их несут, что не выполнять нормативы, не платить налоги и сборы, переквалифицировать разбой в хулиганство. Так что проблема в пересичном, а не в враче, полицаев или министре.

Я Вас правильно понимаю, что пересичные виноваты в том что несут деньги по заранее озвученной таксе за "переквалифицировать разбой в хулиганство"? А хорошие люди чисто из человеческой доброты принимают этот дар и .. таки переквалифицируют..?
Лично от Вас не ожидал таких оборотов(
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:23

  Investor_33 написав:Лично от Вас не ожидал таких оборотов(

это вечный спор.
причинно-следственную связь теперь очень сложно установить. всё настолько сгнило.
гражданин думает: у меня есть спрос - 100% появится предложение.
мусор думает: нет спроса - создадим.
"всяк другого мнит уро.дом
не смотря, что сам ур.од" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:36

  Investor_33 написав:
  St/2 написав:А по поводу взяток. В подавляющем случае их не вымагают, а их несут, что не выполнять нормативы, не платить налоги и сборы, переквалифицировать разбой в хулиганство. Так что проблема в пересичном, а не в враче, полицаев или министре.

Я Вас правильно понимаю, что пересичные виноваты в том что несут деньги по заранее озвученной таксе за "переквалифицировать разбой в хулиганство"? А хорошие люди чисто из человеческой доброты принимают этот дар и .. таки переквалифицируют..?
Лично от Вас не ожидал таких оборотов(


Ну и в чём тут противоречие? Именно так и есть. Именно общество формировало и продолжает формировать спрос.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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