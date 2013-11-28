zzzzzz написав:НБУ вынужден покупать валюту для внешних выплат которые идут по графику, так-же НБУ реально понимает что транши МВФ и прочие кредиты в этом году нам не светят ,хотя по прежнему НБУ в своих прогнозах планирует получить 6,5 млрд долларов ( 2,5 МВФ, 2 ВБ , 2 ОЗДП )
Не уверен на 100 % что НЕ светят. Уж больно представительная делегация от Украины была в Вашингтоне... ИМХО
Все эти делегации/презентации/доклады это все до одного места. Есть четкий перечень требований которые наша власть упорно не желает выполнять.
Ничего удивительного что НБУ решил уже официально ежедневно покупать валюту на Межбанке в сумме 10 млн/день во втором квартале.До конца года осталось 173 рабочих дня )) Если траншей не дадут НБУ придется включать пылесос значительно сильнее.
St/2 написав:А по поводу взяток. В подавляющем случае их не вымагают, а их несут, что не выполнять нормативы, не платить налоги и сборы, переквалифицировать разбой в хулиганство. Так что проблема в пересичном, а не в враче, полицаев или министре.
Я Вас правильно понимаю, что пересичные виноваты в том что несут деньги по заранее озвученной таксе за "переквалифицировать разбой в хулиганство"? А хорошие люди чисто из человеческой доброты принимают этот дар и .. таки переквалифицируют..? Лично от Вас не ожидал таких оборотов(
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав:Лично от Вас не ожидал таких оборотов(
это вечный спор. причинно-следственную связь теперь очень сложно установить. всё настолько сгнило. гражданин думает: у меня есть спрос - 100% появится предложение. мусор думает: нет спроса - создадим. "всяк другого мнит уро.дом не смотря, что сам ур.од" (с)
St/2 написав:А по поводу взяток. В подавляющем случае их не вымагают, а их несут, что не выполнять нормативы, не платить налоги и сборы, переквалифицировать разбой в хулиганство. Так что проблема в пересичном, а не в враче, полицаев или министре.
Я Вас правильно понимаю, что пересичные виноваты в том что несут деньги по заранее озвученной таксе за "переквалифицировать разбой в хулиганство"? А хорошие люди чисто из человеческой доброты принимают этот дар и .. таки переквалифицируют..? Лично от Вас не ожидал таких оборотов(
Ну и в чём тут противоречие? Именно так и есть. Именно общество формировало и продолжает формировать спрос.