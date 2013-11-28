Нефтедобыча: мы ее теряем

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн - Вчера, 18:24



До конца апреля Лондонский международный арбитражный суд, скорее всего, огласит решение по иску миноритарных акционеров «Укрнафты». Последние, похоже, настаивают на том, что акционерное соглашение, подписанное между правительством Тимошенко и группой «Приват» в 2010 году, выше законов Украины. Если суд встанет на сторону Игоря Коломойского, для государства это будет означать фактическую потерю «Укрнафты», несмотря на принадлежность державе 50% акций этой компании.



Феноменальный документ является ничем иным как классическим результатом олигархической экономики Украины. Зимой 2010 года было жарко и никто не знал, чем закончится «президентское» противостояние Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Группа «Приват», активно эксплуатирующая полугосударственные нефтегазовые активы («Укрнафта», «Укртатнафта», «Укртранснафта») сделала ставку на землячку из Днепра. Разумеется, не просто так.



25 января 2010 года глава «Нафтогаза Украины» Олег Дубина и кипрские офшоры «Привата» подписали акционерное соглашение о принципах управления «Укрнафтой». Фактически, это была сдача интересов государства в крупнейшей нефтедобывающей компании страны, так как офшорные владельцы 42% акций «Укрнафты» зацементировали свое и без того доминирующее положение в управлении компанией. По прочтению соглашения не остается сомнений, что составляла его отнюдь не государственная сторона.



Согласно документу миноритариям «Укрнафты» досталось 5 из 11 мест в наблюдательном совете компании, а также право назначать выдвигать председателя правления. В соглашении также прописано, что глава правления формирует состав правления. В свою очередь смена главы правления «Укрнафты» отнесена исключительно к компетенции общего собрания акционеров. Здесь отмечу, что на тот момент это автоматически означало неизбежное согласование с «Приватом», поскольку без него собрание акционеров провести было нельзя – по закону «Об акционерных обществах» для собрания была необходима явка держателей более 60% акций. Поскольку у миноритариев было более 42% акций, проведение собрания без их участия было невозможным.



Под контролем «киприотов» оказался и набсовет «Укрнафты». По соглашению у государства осталось большинство - 6 из 11 членов. Но без «Привата» орган снова-таки не работает: для проведения заседания набсовета необходимо восемь человек.



Сколько могло стоить днепропетровской группе это соглашение, неизвестно, но по факту получил он намного больше, а именно полноценный контроль над компанией с годовым оборотом в несколько миллиардов долларов.



Новыми возможностями «Приват» воспользовался сполна. Добываемый «Укрнафтой» природный газ с 2010 года идет на контролируемый «Приватом» «Днепразот», где по факту уходит с дисконтом 20-50% от рыночной цены. По моим оценкам, только в 2017 году недополученный доход нефтедобывающей компании на этом «направлении» составил 1,5-2 млрд грн.



Сжиженный газ систематически реализуется «приватовским» компаниям с 10-20%-ным дисконтом к рынку. Уже при новом главе правления Марке Роллинсе потери компании по данной позиции составили 200 млн грн.



Единственная позиция, которая продолжает кормить «Укрнафту» – это нефть. Но она хоть и реализуется по рыночным ценам, впоследствии проходит через цепочку «приватовских» фирмочек и возвращается в «Укрнафту» в виде нефтепродуктов, которые та получает на неизвестных условиях у «приватовского» НПЗ «Укртатнафта». Сколько стоят «Укрнафте» эти манипуляции – может показать только раскрытие документов компании.



Настоящий же бенефис ограбления «Укрнафты», а вместе с ней и держателя контрольного пакета акций компании произошел весной и летом 2015 года. С марта по июль из «Укрнафты» было выведены около 15 млрд грн. Половина этой суммы ушла в виде нефти, отгруженной «приватовским» фирмам без оплаты.



Вторая часть – живыми деньгами как предоплата за нефтепродукты десяткам фирмочек с копеечными уставняками и счетами в «ПриватБанке». Надо ли говорить, что ни денег за нефть, ни нефтепродуктов «Укрнафта» так и не получила по сей день. Тем временем фирмочки начали банкротиться одна за другой. Но и это еще не все.



С 2014 года непрерывно растет задолженность «Укрнафты» перед госбюджетом. По последним данным ГФС, в апреле налоговый долг компании перевалил за 15 млрд грн и является лидером по этому печальному показателю в стране. Та истерика 2015 года была связана с опасениями утратить контроль в «Укрнафте».



24 мая 2015 года вступила в силу новая редакция закона «Об акционерных обществах», которая снизила кворум для проведения общего собрания акционеров с 60 до 50%, а также усилила полномочия наблюдательных советов, позволив принимать решение простым большинством голосов.



Государство инициировало смену менеджмента и реакция «Привата» последовала незамедлительно: деньги начали ускоренно выводить, а параллельно 16 июля 2015 г. «киприоты» обратились в коммерческий арбитраж Лондона с жалобой на нарушение акционерного соглашения.



Если «Нафтогаз» потерпит поражение, это будет означать крах надежды на восстановление нефтяной отрасли страны. «Приват» управляет «Укрнафтой» с 2003 года и с тех пор добыча нефти по компании снизилась в 2,1 раза (до 1387 тыс. т в 2017 году), газа – в 1,9 раза (до 1,108 млрд м3 в 2017 г.). Сколько денег утекло мимо «Нафтогаза» и государства как держателя контрольного пакета акций «Укрнафты» – можно только догадываться. Речь о миллиардах долларов. Для страны крах добычи нефти и газа означает необходимость увеличения импорта углеводородов, а значит - удар по энергетической безопасности. Как оценить этот ущерб?



Изменить ситуацию можно только кардинальной сменой менеджмента «Укрнафты», назначением по-настоящему независимого и профессионального топ-менеджера и введением в состав правления представителей «Нафтогаза». Сделать это не позволяло акционерное соглашение, а точнее сказать – пакт Тимошенко-Коломойского. Что будет делать «Нафтогаз» и правительство в случае проигрыша в Лондоне? Смирится с утратой нефтедобывающей отрасли и миллиардными долгами перед бюджетом? Ждать осталось недолго.