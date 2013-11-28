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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:05
Есть инфа с собрания Укрсоца , проголосовали за ПРаТ ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:16
Подскажите пожалуйста... если кто уже ранее учавствовал в маппет шоу под названием ОСА....
1. Как происходит процедура голосования? Руками, именными бюлетенями, какой-то электронный пульт выдают... Или другой вариант.
2. Где фиксируется что я был против?
3. Расписываться где-то по итогам голосования надо?
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:52
Востаннє редагувалось paolot в Чет 26 кві, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:58
1.Бюлетнем.
2.В решении ОСА (общие голоса). Конкретно что Вы "проти" - в бюлетне.
3.Под бюлетнем.
Пс. На прибыль за 1 кв. по CEEN, смотрят только те, кто еще не успел докупить
Остальные на вал.доход - рост за 1-й кв. на 30,9% до 4,146млрд.грн.
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:28
paolot
Чуть не так, увидел что сеен на 20,5 ушел ... глянул, на сайте есть финрез - 0,46 коп/ак. Вот и отписался
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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