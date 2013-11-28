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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1979198019811982

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:05

Есть инфа с собрания Укрсоца , проголосовали за ПРаТ ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:16

Подскажите пожалуйста... если кто уже ранее учавствовал в маппет шоу под названием ОСА....
1. Как происходит процедура голосования? Руками, именными бюлетенями, какой-то электронный пульт выдают... Или другой вариант.
2. Где фиксируется что я был против?
3. Расписываться где-то по итогам голосования надо?
alextov
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:52

:mrgreen:
Востаннє редагувалось paolot в Чет 26 кві, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:58

  alextov написав:Подскажите пожалуйста... если кто уже ранее учавствовал в маппет шоу под названием ОСА....
1. Как происходит процедура голосования? Руками, именными бюлетенями, какой-то электронный пульт выдают... Или другой вариант.
2. Где фиксируется что я был против?
3. Расписываться где-то по итогам голосования надо?

1.Бюлетнем.
2.В решении ОСА (общие голоса). Конкретно что Вы "проти" - в бюлетне. :)
3.Под бюлетнем.

Пс. На прибыль за 1 кв. по CEEN, смотрят только те, кто еще не успел докупить :mrgreen:
Остальные на вал.доход - рост за 1-й кв. на 30,9% до 4,146млрд.грн. :roll: :wink:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:28

paolot
Чуть не так, увидел что сеен на 20,5 ушел ... глянул, на сайте есть финрез - 0,46 коп/ак. Вот и отписался 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:39

  alextov написав:2. Где фиксируется что я был против?

сфотографируйте заполненный бюллетень перед тем, как отдавать в счетную комиссию.
при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:59

http://www.centrenergo.com/files/Kalendarny_plan.pdf
Цікавий документ: 2.10 Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк
виплати дивідендів за результатами діяльності
Товариства у 2017 році.
протягом 10 (десяти)
днів із дати складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
на сайті Товариства
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:02

Філ
однако, запроса НДУ на реестр еще нет
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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