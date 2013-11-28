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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 кві, 2018 22:36
paolot написав:
1.Бюлетнем.
2.В решении ОСА (общие голоса). Конкретно что Вы "проти" - в бюлетне.
3.Под бюлетнем.
Yuri_T написав:
сфотографируйте заполненный бюллетень перед тем, как отдавать в счетную комиссию.
Спасибо.
Yuri_T написав:
при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет.
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