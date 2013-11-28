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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:36

  paolot написав:1.Бюлетнем.
2.В решении ОСА (общие голоса). Конкретно что Вы "проти" - в бюлетне. :)
3.Под бюлетнем.

  Yuri_T написав:сфотографируйте заполненный бюллетень перед тем, как отдавать в счетную комиссию.

Спасибо.
  Yuri_T написав: при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет.

НПО Альтернатива :)
alextov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:03

Информация к размышлению по Укрнафте

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

Хотелось бы верить но вчера у Сергея Куюна был пост полностью противоположный.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:24

Re: Идеи: портфель

Не пустили на ОСА по Авалю, т.к. у меня уже два года как новый паспорт. Где нужно данные паспорта поменять, чтоб в дальнейшем таких проблем не было? У брокера? В НДУ? Спасибо.
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:50

  klokol написав:Не пустили на ОСА по Авалю, т.к. у меня уже два года как новый паспорт. Где нужно данные паспорта поменять, чтоб в дальнейшем таких проблем не было? У брокера? В НДУ? Спасибо.

У брокера.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:51

  Andrew2 написав:
  klokol написав:Не пустили на ОСА по Авалю, т.к. у меня уже два года как новый паспорт. Где нужно данные паспорта поменять, чтоб в дальнейшем таких проблем не было? У брокера? В НДУ? Спасибо.

У брокера.

Скорее у хранителя
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:43

По активносте на форуме сразу видно, кто пошел или не пошел на ОСА вали)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:50

rusich Передають із ЗЗА бабивалі, що ДВД затвердили.
Востаннє редагувалось Філ в П'ят 27 кві, 2018 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:54

  Філ написав:rusich І що передають із ЗЗА бабивалі?


дивиди приняли.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:56

кто в зале?
Careful what you wish
Careful what you say Careful what you wish you may regret it Careful what you wish you just may get it
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ПрАТ
Careful what you wish
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