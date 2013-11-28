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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 кві, 2018 22:36
paolot написав:
1.Бюлетнем.
2.В решении ОСА (общие голоса). Конкретно что Вы "проти" - в бюлетне.
3.Под бюлетнем.
Yuri_T написав:
сфотографируйте заполненный бюллетень перед тем, как отдавать в счетную комиссию.
Спасибо.
Yuri_T написав:
при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет.
НПО Альтернатива
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alextov
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:03
Информация к размышлению по Укрнафтеhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Хотелось бы верить но вчера у Сергея Куюна был пост полностью противоположный.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:24
Не пустили на ОСА по Авалю, т.к. у меня уже два года как новый паспорт. Где нужно данные паспорта поменять, чтоб в дальнейшем таких проблем не было? У брокера? В НДУ? Спасибо.
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klokol
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:50
klokol написав:
Не пустили на ОСА по Авалю, т.к. у меня уже два года как новый паспорт. Где нужно данные паспорта поменять, чтоб в дальнейшем таких проблем не было? У брокера? В НДУ? Спасибо.
У брокера.
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Andrew2
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:51
Andrew2 написав: klokol написав:
Не пустили на ОСА по Авалю, т.к. у меня уже два года как новый паспорт. Где нужно данные паспорта поменять, чтоб в дальнейшем таких проблем не было? У брокера? В НДУ? Спасибо.
У брокера.
Скорее у хранителя
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Baron Pampa
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:43
По активносте на форуме сразу видно, кто пошел или не пошел на ОСА вали)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:50
rusich Передають із ЗЗА бабивалі, що ДВД затвердили.
Востаннє редагувалось Філ
в П'ят 27 кві, 2018 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:54
Філ написав:rusich
І що передають із ЗЗА бабивалі?
дивиди приняли.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:56
кто в зале?
Careful what you wish
Careful what you say Careful what you wish you may regret it Careful what you wish you just may get it
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:57
ПрАТ
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