дивиди приняли + ПРаТ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:58
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 27 кві, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:59
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:16
ещё раз дублирую пост Руслана:
. Идем на собрание 27 апреля и голосуем против 7 пункта
2. Эмитент в течении 5 рабочих дней после ОСА обозначает сроки и цену выкупа
3. Подаем письменную вымогу эмитенту в течении 30 дней после собрания, прикладываем довидку от хранителя о наличии акции по состоянию на день подачи вымоги
4. Эмитент высылает драфт договора о выкупе
5. Подписываем договор с эмитентом
6. Подаем распоряжение хранителю списать акции на основании договора выкупа
По 6 пункту консультировался с Драгоном - необходимо только личное присутствие, удаленно или через квик подать нельзя. Но можно оформить доверенность.
Если вымогу не подаем - то с акциями, соответственно, ничего не происходит. Это право акционера, а не сквиз-аут.
Законодательная база: 68 и 69 статьи ЗУ Об акционерных обществах.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:21
Re: Идеи: портфель
А что по авдеевскому?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:25
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:01
по 7 вопросу 704943420 голосов "против"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:08
Есть там и моя лепта. Я правильно понимаю: Аваль обработает поданный бюлетень и пришлёт предложение на выкуп?
В борьбе обретёшь ты право своё.
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