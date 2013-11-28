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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:58

  lrs7719 написав:
  Філ написав:rusich І що передають із ЗЗА бабивалі?


дивиди приняли + ПРаТ
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 27 кві, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:59

Bavl прат, дивиденды проголосовали
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:59

  Serhiy_Y написав:Bavl прат, дивиденды проголосовали


Кто то за сквиз из зала спросил :)
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:14

Бабушка наверное)
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:16

  lrs7719 написав:
  Serhiy_Y написав:Bavl прат, дивиденды проголосовали


Кто то за сквиз из зала спросил :)

ещё раз дублирую пост Руслана:
. Идем на собрание 27 апреля и голосуем против 7 пункта
2. Эмитент в течении 5 рабочих дней после ОСА обозначает сроки и цену выкупа
3. Подаем письменную вымогу эмитенту в течении 30 дней после собрания, прикладываем довидку от хранителя о наличии акции по состоянию на день подачи вымоги
4. Эмитент высылает драфт договора о выкупе
5. Подписываем договор с эмитентом
6. Подаем распоряжение хранителю списать акции на основании договора выкупа

По 6 пункту консультировался с Драгоном - необходимо только личное присутствие, удаленно или через квик подать нельзя. Но можно оформить доверенность.

Если вымогу не подаем - то с акциями, соответственно, ничего не происходит. Это право акционера, а не сквиз-аут.

Законодательная база: 68 и 69 статьи ЗУ Об акционерных обществах.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:21

Re: Идеи: портфель

А что по авдеевскому?
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:25

  lrs7719 написав:
  Serhiy_Y написав:Bavl прат, дивиденды проголосовали


Кто то за сквиз из зала спросил :)


Наверно бабушка которой я зи сквизаут рассказал :) И что ответили?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:30

Не сегодня.
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:01

по 7 вопросу 704943420 голосов "против"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:08

  Yuri_T написав:по 7 вопросу 704 943 420 голосов "против"


Есть там и моя лепта. Я правильно понимаю: Аваль обработает поданный бюлетень и пришлёт предложение на выкуп?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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