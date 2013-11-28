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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:12
lrs7719
скорее всего, пришлют письмо с инфо о возникновении права на обязательный выкуп.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:15
Когда будет отсечка на дивиденды по авалю?
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DarkBobo
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:17
DarkBobo написав:
Когда будет отсечка на дивиденды по авалю?
меня єтот вопрос тоже волнует
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UXdonate
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:18
lrs7719 написав: lrs7719 написав: Serhiy_Y написав:
Bavl прат, дивиденды проголосовали
Кто то за сквиз из зала спросил
ещё раз дублирую пост Руслана:
. Идем на собрание 27 апреля и голосуем против 7 пункта
2. Эмитент в течении 5 рабочих дней после ОСА обозначает сроки и цену выкупа
3. Подаем письменную вымогу эмитенту в течении 30 дней после собрания, прикладываем довидку от хранителя о наличии акции по состоянию на день подачи вымоги
4. Эмитент высылает драфт договора о выкупе
5. Подписываем договор с эмитентом
6. Подаем распоряжение хранителю списать акции на основании договора выкупа
По 6 пункту консультировался с Драгоном - необходимо только личное присутствие, удаленно или через квик подать нельзя. Но можно оформить доверенность.
Если вымогу не подаем - то с акциями, соответственно, ничего не происходит. Это право акционера, а не сквиз-аут.
Законодательная база: 68 и 69 статьи ЗУ Об акционерных обществах.
у кого есть письмо шаблон этой вымоги? выложите в сеть
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:20
Yuri_T написав:
по 7 вопросу 704943420 голосов "против"
это означает что сливать аваль никто не будет.
Если кто хочет продавать, напишет вымогу.
Т.о. цена ниже 0.315 не упадет после выплаты дивов
во вторых, после выкупа акций, акционеров станет меньше, а прибыли на акции больше....
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:21
DarkBobo
как было сказано, в течении 10 дней наблюдательный совет определиться с датой и порядком выплаты
вот только где узнать что решит наблюдательный совет?
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UXdonate
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:32
UXdonate написав:
во вторых, после выкупа акций, акционеров станет меньше, а прибыли на акции больше....
мысль заманчивая.
правда, калькулятор говорит обратное, но то таке...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:40
Yuri_T написав: UXdonate написав:
во вторых, после выкупа акций, акционеров станет меньше, а прибыли на акции больше....
мысль заманчивая.
правда, калькулятор говорит обратное, но то таке...
покажите ваши расчеты с ЭТИМИ акционерами и БЕЗ
хоть поржем
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UXdonate
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:42
видимо, проголосовали дивы в Авдее.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:44
UXdonate написав: Yuri_T написав:
по 7 вопросу 704943420 голосов "против"
во вторых, после выкупа акций, акционеров станет меньше, а прибыли на акции больше....
Я так понимаю Аваль выкупленные акции сожжет?
Trade What You See, Not What You Think
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shadow-25
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