Привет. Можно поподробнее , что решили по дивам Авдеевки ? Кто на собрании есть ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:45
Привет. Можно поподробнее , что решили по дивам Авдеевки ? Кто на собрании есть ?
AA+
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:48
V$Epropalo
меня там нет.
дёрнули мелкие оффера в стакане, текущая цена 14,15грн./акция
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:51
я так понимаю, это очередная реинкарнация Ухо.
добрый вечер
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:58
ну как минимум википедию почитайте если законы не знаете:
Обратный выкуп или Бай-бэк, buyback (от англ. buy back — обратный выкуп) — выкуп эмитентом собственных акций. В результате этой операции увеличивается чистая прибыль на акцию, что влечет за собой рост доверия к фирме среди инвесторов и позитивно сказывается на курсовых показателях. Обратный выкуп акций для их последующего аннулирования позволяет избежать размытия капитала предприятия вследствие эмиссии новых ценных бумаг.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:59
Ясно. Будем ждать новостей от посетивших собрание.
AA+
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:24
Trade What You See, Not What You Think
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:27
Re: Идеи: портфель
как минимум википедия не 100% верный материал
если думать логически, а не копировать тексты, то
если эмитент выкупил акции для того чтобы раздать их например сотрудникам (а это в той же статье упоминается), то естественно никакого увеличения прибыли на акцию не будет
shadow-25 троллил просто, а вы не поняли и полезли с википедией
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:35
Re: Идеи: портфель
кто на собрании с галерки вопросы выкрикивал? покажитесь)
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:53
Yuri_T
Теперь индекс УБ будут создавать реальные 2 бумаги СЕЕN и ТАТМ - вот это полнейшее дно - отсутсвие рынка в минусе. Надо уходить в ОВГЗ - хотя там отсутствует инвестиционный елемент и большие комиссионные. Печалька. Что-то у нас в державе не так...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:53
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