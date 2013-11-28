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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1984198519861987>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 43
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
28%
12
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
9
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
26%
11
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:45

  Yuri_T написав:видимо, проголосовали дивы в Авдее.


Привет. Можно поподробнее , что решили по дивам Авдеевки ? Кто на собрании есть ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:48

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меня там нет.
дёрнули мелкие оффера в стакане, текущая цена 14,15грн./акция
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:51

  UXdonate написав:
  Yuri_T написав:
  UXdonate написав:во вторых, после выкупа акций, акционеров станет меньше, а прибыли на акции больше....

мысль заманчивая.
правда, калькулятор говорит обратное, но то таке... :mrgreen:


покажите ваши расчеты с ЭТИМИ акционерами и БЕЗ :mrgreen:
хоть поржем :mrgreen:

я так понимаю, это очередная реинкарнация Ухо.
добрый вечер :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:58

  shadow-25 написав:
  UXdonate написав:
  Yuri_T написав:по 7 вопросу 704943420 голосов "против"

во вторых, после выкупа акций, акционеров станет меньше, а прибыли на акции больше....

Я так понимаю Аваль выкупленные акции сожжет? :mrgreen:


ну как минимум википедию почитайте если законы не знаете:
Обратный выкуп или Бай-бэк, buyback (от англ. buy back — обратный выкуп) — выкуп эмитентом собственных акций. В результате этой операции увеличивается чистая прибыль на акцию, что влечет за собой рост доверия к фирме среди инвесторов и позитивно сказывается на курсовых показателях. Обратный выкуп акций для их последующего аннулирования позволяет избежать размытия капитала предприятия вследствие эмиссии новых ценных бумаг.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%83%D0%BF
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:59

  Yuri_T написав:V$Epropalo
меня там нет.
дёрнули мелкие оффера в стакане, текущая цена 14,15грн./акция



Ясно. Будем ждать новостей от посетивших собрание.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:24

  Yuri_T написав:я так понимаю, это очередная реинкарнация Ухо.
добрый вечер :)

Ой, в гриме не узнал...
Trade What You See, Not What You Think
shadow-25
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:27

Re: Идеи: портфель

  UXdonate написав:ну как минимум википедию почитайте если законы не знаете:


как минимум википедия не 100% верный материал
если думать логически, а не копировать тексты, то
если эмитент выкупил акции для того чтобы раздать их например сотрудникам (а это в той же статье упоминается), то естественно никакого увеличения прибыли на акцию не будет

shadow-25 троллил просто, а вы не поняли и полезли с википедией
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:35

Re: Идеи: портфель

кто на собрании с галерки вопросы выкрикивал? покажитесь)
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:53

Yuri_T
Теперь индекс УБ будут создавать реальные 2 бумаги СЕЕN и ТАТМ - вот это полнейшее дно - отсутсвие рынка в минусе. Надо уходить в ОВГЗ - хотя там отсутствует инвестиционный елемент и большие комиссионные. Печалька. Что-то у нас в державе не так...
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:53

  DarkBobo написав:Наверно бабушка которой я зи сквизаут рассказал :)

Хороший мальчик (с)
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