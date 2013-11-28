Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:50
Прибыль на акцию в Юнафе на 3кв была - 20,24
За 1 кв уже 23,26 грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:50
Аспирант1 написав:
Iphone это не показатель...он в Киеве у любой ТПхи айфон...но это ведь не повод говорить, что в Украине уровень жизни как в Люксембурге))
только ТП понятно чем зарабатывает, удивляюсь если ушлые фондовики тем же местом себе на айфон зарабатывают
UXdonate
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:53
уж полночь близится, а инфы по Авдею всё нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:00
Yuri_T написав:
уж полночь близится, а инфы по Авдею всё нет.
дивы утвердили 11,79
reestr
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:02
утвердили, но платить не будут?)))
А выкуп по чем?
Аспирант1
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:04
Аспирант1 написав:
утвердили, но платить не будут?)))
А выкуп по чем?
Тебе рыжий звонил ?!!! Харэ умничать. )))) Никто ниче не знает больше. Какой выкуп?!!! Пока нет оснований...
reestr
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:09
joik написав: UXdonate
Если верить сообщениям, что уже основные линии Мотора вывезены в Китай и там уже налаживают производство около тисячи спецов из завода, то реального актива в Украине нет. Может только мясорубки остались Тогда эти пакеты акций просто уже бумажки неважно с дивами или без них. А регистриролась тольки с намерениями подать в суд, чтобы хоть что-то отсудить. С точки зрения Богуслаева - он уже свое забрав, а тма хоть бумажки.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73548378
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:22
lrs7719 Все верно - теперь акции Мотор Сич - не ликвид. А сколько времени была стабильной голубой фишкой.
joik
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:26
по Укрнафте пишут вот такое в фейсбуке
( инфа не проверенная ) Набсовет решил проводить собрание 14 июня. Так что до 15 мая должны обьявить ОСА
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:30
кто написал?
Аспирант1
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