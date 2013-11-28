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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1987198819891990>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3 5 44
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
13
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
9
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:50

Прибыль на акцию в Юнафе на 3кв была - 20,24
За 1 кв уже 23,26 грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:50

  Аспирант1 написав:Iphone это не показатель...он в Киеве у любой ТПхи айфон...но это ведь не повод говорить, что в Украине уровень жизни как в Люксембурге))


только ТП понятно чем зарабатывает, удивляюсь если ушлые фондовики тем же местом себе на айфон зарабатывают :mrgreen:
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:53

уж полночь близится, а инфы по Авдею всё нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:00

  Yuri_T написав:уж полночь близится, а инфы по Авдею всё нет.


дивы утвердили 11,79
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:02

утвердили, но платить не будут?)))
А выкуп по чем?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:04

  Аспирант1 написав:утвердили, но платить не будут?)))
А выкуп по чем?

Тебе рыжий звонил ?!!! Харэ умничать. )))) Никто ниче не знает больше. Какой выкуп?!!! Пока нет оснований...
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:09

  joik написав:UXdonate
Если верить сообщениям, что уже основные линии Мотора вывезены в Китай и там уже налаживают производство около тисячи спецов из завода, то реального актива в Украине нет. Может только мясорубки остались Тогда эти пакеты акций просто уже бумажки неважно с дивами или без них. А регистриролась тольки с намерениями подать в суд, чтобы хоть что-то отсудить. С точки зрения Богуслаева - он уже свое забрав, а тма хоть бумажки.


http://reyestr.court.gov.ua/Review/73548378
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:22

lrs7719
Все верно - теперь акции Мотор Сич - не ликвид. А сколько времени была стабильной голубой фишкой.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:26

по Укрнафте пишут вот такое в фейсбуке
( инфа не проверенная )
Набсовет решил проводить собрание 14 июня. Так что до 15 мая должны обьявить ОСА
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:30

кто написал?
Аспирант1
 
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