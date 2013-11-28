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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1987198819891990

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3 5 44
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
13
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
9
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:37

  lrs7719 написав:http://reyestr.court.gov.ua/Review/73548378

Часто вижу тут ссылки на этот ресурс
Подскажите, как подучить к нему доступ?
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:38

  Аспирант1 написав:кто написал?


https://www.ukrnafta.com/rezultati-zasi ... i-ukrnafta
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40

Baron Pampa
это открытый ресурс
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40

  Аспирант1 написав:unaf 1кв + 1.26 млрд.грн


Путем несложных арифметических операций выходим на то что прибыль за 2017 год примерно составит 310 млн.
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:44

Yuri_T, странно.
У меня ошибка:
403 Forbidden
nginx
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:47

  reestr написав:
  Аспирант1 написав:unaf 1кв + 1.26 млрд.грн


Путем несложных арифметических операций выходим на то что прибыль за 2017 год примерно составит 310 млн.


Прибыль 1кв - прибыль за 1-3 кв 2017 = 310 млн ?
Это что-то новое в аудите :oops:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:51

zzzzzz
нераспределенная прибыль на начало 2018года -нераспределенная прибыль на 9мес 2017.

А так? :)
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:53

  Baron Pampa написав:Yuri_T, странно.
У меня ошибка:
403 Forbidden
nginx


Скорее всего вы заходите не с украинского ip. У меня так когда в другой стране.
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:59

V$Epropalo, да. Так и есть
Спасибо
Baron Pampa
 
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  #<1 ... 1987198819891990
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