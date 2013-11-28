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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:37
lrs7719 написав:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73548378
Часто вижу тут ссылки на этот ресурс
Подскажите, как подучить к нему доступ?
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Baron Pampa
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:38
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reestr
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40
Baron Pampa
это открытый ресурс
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40
Аспирант1 написав:
unaf 1кв + 1.26 млрд.грн
Путем несложных арифметических операций выходим на то что прибыль за 2017 год примерно составит 310 млн.
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reestr
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:44
Yuri_T, странно.
У меня ошибка:
403 Forbidden
nginx
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Baron Pampa
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:47
reestr написав: Аспирант1 написав:
unaf 1кв + 1.26 млрд.грн
Путем несложных арифметических операций выходим на то что прибыль за 2017 год примерно составит 310 млн.
Прибыль 1кв - прибыль за 1-3 кв 2017 = 310 млн ?
Это что-то новое в аудите
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:51
zzzzzz
нераспределенная прибыль на начало 2018года -нераспределенная прибыль на 9мес 2017.
А так?
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reestr
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:53
Baron Pampa написав:Yuri_T
, странно.
У меня ошибка:
403 Forbidden
nginx
Скорее всего вы заходите не с украинского ip. У меня так когда в другой стране.
AA+
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V$Epropalo
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:59
V$Epropalo, да. Так и есть
Спасибо
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Baron Pampa
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