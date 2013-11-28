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#<1 ... 1988198919901991 В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую: Идеи: портфель 3 5 44 1. Завести обратно на биржу средства в размере 100% 30% 13 2. Завести обратно на биржу средства в размере 50% 7% 3 3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар 20% 9 4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне 18% 8 5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое 25% 11 Всього голосів : 44 Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:09 Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні... Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може втратити контроль над "Укрнафтою"

https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/27/636461/



26 квітня Лондонський міжнародний арбітражний суд постановив арбітражне рішення у спорі за позовом міноритарних акціонерів "Укрнафти" проти "Нафтогазу".



Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".



"Арбітри дійшли висновку, що ключові положення Акціонерної угоди між Нафтогазом та компаніями Ігоря Коломойського щодо корпоративного управління "Укрнафти" не підлягають виконанню, оскільки суперечать імперативним нормам корпоративного законодавства України", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, не підлягає виконанню частина статті 9 Акціонерної угоди, яка, серед іншого, передбачає, що 6 членів Наглядової ради Укрнафти обираються з числа кандидатів, запропонованих Нафтогазом, а голова Укрнафти та інші 5 членів Наглядової ради – з числа кандидатів, запропонованих компаніями Коломойського, які є міноритарними акціонерами.



Стаття 9 також передбачає, що персональний склад правління "Укрнафти" має затверджуватися Наглядовою радою "Укрнафти" за пропозицією голови правління.



"При цьому, Трибунал постановив, що в цілому Акціонерна угода є дійсною, хоча ключові її положення щодо корпоративного управління "Укрнафти" є такими, що не підлягають виконанню", - повідомляє прес-служба.



Нагадаємо, у 2015 році три компанії – міноритарні акціонери "Укрнафти", підконтрольні олігарху Ігорю Коломойському, подали на "Нафтогаз" позов в Міжнародний арбітражний суд Лондона.



Зокрема, у позові міноритарії поскаржилися на новий закон про акціонерні товариства, який позбавив їх контролю над головою правління "Укрнафти" та частиною її наглядової ради, а також знизив кворум для загальних зборів акціонерів з 60% до 50%.



Раніше міноритарії, завдяки акціонерній угоді від 2010 року і доповненнях до неї від 2011 року, мали ексклюзивне право пропонувати загальним зборам акціонерів кандидата на пост глави правління "Укрнафти", який потім пропонував наглядовій раді інших членів правління, а також право пропонувати 5 з 11 членів наглядової ради.



Також компанії Коломойського скаржилися, що "Нафтогаз" і державні енергорегулятори змушували "Укрнафту" продавати газ для населення за ціною, нижчою від собівартості видобутку, не дозволяли продавати газ на відкритому ринку, а також відібрали частину газу компанії, який знаходився у сховищах "Укртрансгазу".



"Починаючи з січня 2015 року, Україна і "Нафтогаз" взяли курс на здобуття контролю над менеджментом "Укрнафти" шляхом, який порушує права заявників", – йшлося у позові.



Також компанії Коломойського додали, що прем'єр Арсеній Яценюк та інші державні чиновники не приховували, що законодавчі зміни направлені саме на зміну керівництва "Укрнафти". Для цього вони процитували декілька публічних заяв Яценюка і заступника голови "Нафтогазу" Андрія Пасішника на цю тему.



У зв'язку з цим заявники стверджували, що зазнали і продовжують зазнавати суттєвих втрат та збитків.



У позові вказувалося, що вимоги міноритаріїв будуть описані в окремому документі і містити вимогу заборонити "Нафтогазу" порушувати свої зобов'язання відповідно до акціонерної угоди від 2010 року; опис прав і зобов'язань заявників і "Нафтогазу" відповідно до тієї ж угоди; опис збитків і так далі.



Інтереси Коломойського у суді представляла лондонська юридична компанія Feieldfisher.



Як відомо, у 2015-му прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що через цю акціонерну угоду, яку з "Укрнафтою" підписав уряд Юлії Тимошенко, держава втратила право пропонувати кандидатуру голови правління "Укрнафти". У іншому випадку Коломойський отримував право подавати позов у лондонський суд, а сума цього позову може становити 5 мільярдів доларів.



Однак прийняті Радою у 2015 році зміни у закон про акціонерні товариства перекрили дію цією угоди.



У той же час юридичний аналіз угоди між "Нафтогазом" і "Укрнафтою", який є в розпорядженні "Української правди" містить "висновок щодо невідповідності більшості її статей нормам чинного законодавства, а в окремих випадках, щодо нікчемності норм угоди з огляду на недотримання імперативних норм та порушення публічного порядку".



Зокрема, незаконними є норми про підпорядкування умов угоди виключно правовим нормам Англіїї і вирішення спорів виключно у лондонському суді.



Економічна правда sansey

Повідомлень: 1264 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1089 раз. Подякували: 622 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:07 Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январе-марте 2018 года увеличила чистую прибыль в 3,8 раза (на 188,113 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 255,333 млн грн.



Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за первый квартал возрос в 2,3 раза (на 1 млрд 42,758 млн грн) – до 1 млрд 841,174 млн грн, валовая прибыль – на 6,9% (на 25,493 млн грн), до 393,094 млн грн.



Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2017 году получило чистую прибыль 57,313 млн грн, тогда как 2016 год компания завершила с чистым убытком 225,376 млн грн. Чистый доход генкомпании в 2017-м увеличился на 19,2% (на 770,935 млн грн) – до 4 млрд 777,218 млн грн, валовая прибыль – на 5,9% (на 96,688 млн грн), до 1 млрд 745,787 млн грн.



"Донбассэнерго" в 2017 году сократило производство электроэнергии на 21,7% (на 649,441 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 2 млрд 341,881 млн кВт-ч.



ДОЕН получил больше прибыли чем Центр



ЧП на 1 акцию - 10,8 грн ,нормально при цене закрытия 18,80 ДОЕН получил больше прибыли чем ЦентрЧП на 1 акцию - 10,8 грн ,нормально при цене закрытия 18,80 Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 26994 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3709 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:34 sansey написав: Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може втратити контроль над "Укрнафтою"

https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/27/636461/



Сергей Куюн

До последнего времени Коболев свое подчеркнутое нежелание участвовать в управлении "Укрнафтой" он объяснял ожиданием решения суда. Теперь же НАК самостоятельно, без миноритариев может сменить и правление, и его состав, которые полностью ориентированы на Женеву. И делать это нужно срочно, поскольку вывод средств из компании не прекращается ни на минуту. Не исключаю, что подобно 2015 году сейчас "Приват" предпримет попытку вывести все, что только можно. Напомню, тогда на "прокладки" отправили 15 млрд грн.

Все можно сделать за месяц: набсовет отстраняет главу правления, назначает и.о., тот подает новый состав правления и готово. Потом на собрании акционеров глава правления утверждается большинством голосов.

Теперь у Коболева нет возможности "съехать". "Укрнафту", долги которой перед бюджетом достигли 15 млрд грн, надо немедленно брать под контроль. Результаты работы "Укргаздобычи" и "Укртранснафты" красноречиво говорят об эффективности государственного управления. Но хватит ли духу и воли закончить то, что не закончили в 2015 году? Сергей КуюнДо последнего времени Коболев свое подчеркнутое нежелание участвовать в управлении "Укрнафтой" он объяснял ожиданием решения суда. Теперь же НАК самостоятельно, без миноритариев может сменить и правление, и его состав, которые полностью ориентированы на Женеву. И делать это нужно срочно, поскольку вывод средств из компании не прекращается ни на минуту. Не исключаю, что подобно 2015 году сейчас "Приват" предпримет попытку вывести все, что только можно. Напомню, тогда на "прокладки" отправили 15 млрд грн.Теперь у Коболева нет возможности "съехать". "Укрнафту", долги которой перед бюджетом достигли 15 млрд грн, надо немедленно брать под контроль. Результаты работы "Укргаздобычи" и "Укртранснафты" красноречиво говорят об эффективности государственного управления. Но хватит ли духу и воли закончить то, что не закончили в 2015 году? Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 26994 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3709 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1988198919901991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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