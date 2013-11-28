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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1990199119921993>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3 5 46
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
14
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:36

UNAF 2017 +444 mil UAH
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:38

Re: Идеи: портфель

скажите, по авалю когда отсечка по дивам будет?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:44

  Kangaro написав:скажите, по авалю когда отсечка по дивам будет?



Когда набсовет соберется и озвучит ее. Читайте закон об акционерных обществах ст.30 ч.4
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:51

  ChuLock написав:Мечтательный бычок

логика ш на кафедре философии, а тут рынок


Оо... вижу. Расчехлились ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:00

  Аспирант1 написав:UNAF 2017 +444 mil UAH

Так это же по 6,14 грн. дивидендов на акцию проголосуют на собрании?
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:04

  Мечтательный бычок написав:
  ChuLock написав:Мечтательный бычок

логика ш на кафедре философии, а тут рынок


Оо... вижу. Расчехлились ))


не совсем понимаю ваши посты - вы сами сейчас покупаете? уверен, что нет
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:19

  DmitryZP написав:
  Мечтательный бычок написав:
  ChuLock написав:Мечтательный бычок

логика ш на кафедре философии, а тут рынок


Оо... вижу. Расчехлились ))


не совсем понимаю ваши посты - вы сами сейчас покупаете? уверен, что нет


ищу логику. и чтоб интересней было, немножко с утра прибарахлился по 19,20.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:26

Мечтательный бычок опс, думал речь про АВДК :) по ДОЕН возможно и есть смысл. сбил с толку вопрос по АВДК с соседней ветки
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:32

AVDK набуло домінуючий пакет акцій. Докупили по 15,00 грн/акцію.
https://smida.gov.ua/db/irregular/204537
Дивіденди 11,79 грн/акцію.
Вартість активів станом на кінець року становить 125 грн/акцію, а якщо без боргів, то 54 грн/акцію.
Питання до всіх, а особливо до прихильників змін до закону про "Акціонерні товариства". По скільки тепер, якщо буде все по закону, можна продати акції (сквіз-аут чи селл-аут) ?
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:48

  Serhij написав:AVDK набуло домінуючий пакет акцій. Докупили по 15,00 грн/акцію.
https://smida.gov.ua/db/irregular/204537
Дивіденди 11,79 грн/акцію.
Вартість активів станом на кінець року становить 125 грн/акцію, а якщо без боргів, то 54 грн/акцію.
Питання до всіх, а особливо до прихильників змін до закону про "Акціонерні товариства". По скільки тепер, якщо буде все по закону, можна продати акції (сквіз-аут чи селл-аут) ?


Стаття 65-3. Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів
...
4. Ціна обов’язкового придбання акцій визначається відповідно до частин п’ятої - сьомої статті 65-2 цього Закону.

Ну а в статті 65-2 цього Закону - ВОЗМОЖНО ВСЕ!!
Мечтательный бычок
 
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