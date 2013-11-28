AVDK набуло домінуючий пакет акцій. Докупили по 15,00 грн/акцію. https://smida.gov.ua/db/irregular/204537 Дивіденди 11,79 грн/акцію. Вартість активів станом на кінець року становить 125 грн/акцію, а якщо без боргів, то 54 грн/акцію. Питання до всіх, а особливо до прихильників змін до закону про "Акціонерні товариства". По скільки тепер, якщо буде все по закону, можна продати акції (сквіз-аут чи селл-аут) ?
Serhij написав:AVDK набуло домінуючий пакет акцій. Докупили по 15,00 грн/акцію. https://smida.gov.ua/db/irregular/204537 Дивіденди 11,79 грн/акцію. Вартість активів станом на кінець року становить 125 грн/акцію, а якщо без боргів, то 54 грн/акцію. Питання до всіх, а особливо до прихильників змін до закону про "Акціонерні товариства". По скільки тепер, якщо буде все по закону, можна продати акції (сквіз-аут чи селл-аут) ?
Стаття 65-3. Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів ... 4. Ціна обов’язкового придбання акцій визначається відповідно до частин п’ятої - сьомої статті 65-2 цього Закону.