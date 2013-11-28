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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1990199119921993

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3 5 46
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
14
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:49

  Serhij написав:Вартість активів станом на кінець року становить 125 грн/акцію, а якщо без боргів, то 54 грн/акцію.
Питання до всіх, а особливо до прихильників змін до закону про "Акціонерні товариства". По скільки тепер, якщо буде все по закону, можна продати акції (сквіз-аут чи селл-аут) ?

не думаю, что здесь есть кто-то, знающий примененные методы оценки по прошедшим сквизам.
если докупали по 15, а оценка покажет меньше, то просквизят по 15.
дальше будут суды.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:50

«Укрнафта» спроможна повністю сплатити прострочений податковий борг, використовуючи кошти від операційної діяльності, протягом 3-5 років, залежно від рівня цін на нафту та можливості продовжувати видобуток на всіх ділянках.

https://www.ukrnafta.com/audijovana-fin ... a-2017-rik
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:52

Отлично по Доену вынос )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:11

  zzzzzz написав:Отлично по Доену вынос )

что там за идея для такого резкого скачка?
давненько доен так не скакал.
Andrew2
 
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