не думаю, что здесь есть кто-то, знающий примененные методы оценки по прошедшим сквизам.
если докупали по 15, а оценка покажет меньше, то просквизят по 15.
дальше будут суды.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:49
не думаю, что здесь есть кто-то, знающий примененные методы оценки по прошедшим сквизам.
если докупали по 15, а оценка покажет меньше, то просквизят по 15.
дальше будут суды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:50
«Укрнафта» спроможна повністю сплатити прострочений податковий борг, використовуючи кошти від операційної діяльності, протягом 3-5 років, залежно від рівня цін на нафту та можливості продовжувати видобуток на всіх ділянках.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:11
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