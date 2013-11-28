Serhij написав:Вартість активів станом на кінець року становить 125 грн/акцію, а якщо без боргів, то 54 грн/акцію. Питання до всіх, а особливо до прихильників змін до закону про "Акціонерні товариства". По скільки тепер, якщо буде все по закону, можна продати акції (сквіз-аут чи селл-аут) ?
не думаю, что здесь есть кто-то, знающий примененные методы оценки по прошедшим сквизам. если докупали по 15, а оценка покажет меньше, то просквизят по 15. дальше будут суды.
«Укрнафта» спроможна повністю сплатити прострочений податковий борг, використовуючи кошти від операційної діяльності, протягом 3-5 років, залежно від рівня цін на нафту та можливості продовжувати видобуток на всіх ділянках.
ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по итогам работы в январе-марте 2018 года сократило консолидированную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 62,72% (в 2,7 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 542,02 млн грн.
Согласно отчету компании, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее консолидированный чистый доход по итогам первого квартала уменьшился на 22,65% - до 2 млрд 653,56 млн грн.
По данным компании, в 2017 году ее консолидированная чистая прибыль по МСФО возросла на 51,86% - до 3 млрд 104,17 млн грн, а консолидированный чистый доход увеличился на 43, 66% - до 15 млрд 150,43 млн грн.
Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «АКХЗ», та її афілійованих осіб станом на 27.04.2018 року
1. METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.) Місцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands (Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди) Номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 24321697 Тип особи - ЮО Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 1 Участь особи в товаристві, %: пряма – 94,60034%; опосередкована – 0,40038% (0,28196% опосередковано володіє через BARLENСO LTD), (0,11842% опосередковано володіє через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ"); сукупна - 95,00072%. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання – м. Київ. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.
2. BARLENСO LTD (БАРЛЕНКО ЛТД) Місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр) Реєстраційний номер: НЕ 221823 Тип особи - ЮО Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3 Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,28196%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,28196%. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання – м. Київ. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.
3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ", Код за ЄДРПОУ: 00309074, Місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 2 Тип особи - ЮО Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3 Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,11842%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,11842%. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання – м. Київ. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства - 0.
ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в 2017 году нарастило чистый убыток в 12,6 раза (на 2 млрд 243,932 млн грн) – до 2 млрд 437,417 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Вероятно Беня новую схему делает где центр убыточности переместился с Укрнафты в Укртатнафту.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по 28% контролируют структуры экс-акционеров "Приватбанка" (в т.ч. Игоря Коломойского) и бизнесмен Александр Ярославский.