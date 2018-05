Структура власності

особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «АКХЗ», та її афілійованих осіб станом на 27.04.2018 року



1. METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.) Місцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands (Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди)

Номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 24321697

Тип особи - ЮО

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 1

Участь особи в товаристві, %: пряма – 94,60034%;

опосередкована – 0,40038% (0,28196% опосередковано володіє через BARLENСO LTD), (0,11842% опосередковано володіє через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ"); сукупна - 95,00072%.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання – м. Київ.

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.



2. BARLENСO LTD (БАРЛЕНКО ЛТД) Місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС,

1066, Нікосія, Кіпр) Реєстраційний номер: НЕ 221823

Тип особи - ЮО

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3

Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,28196%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,28196%.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання –

м. Київ.

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.



3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ", Код за ЄДРПОУ: 00309074, Місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 2

Тип особи - ЮО

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3

Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,11842%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,11842%.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання –

м. Київ.

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства - 0.