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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1991199219931994>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3 5 46
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
14
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:49

  Serhij написав:Вартість активів станом на кінець року становить 125 грн/акцію, а якщо без боргів, то 54 грн/акцію.
Питання до всіх, а особливо до прихильників змін до закону про "Акціонерні товариства". По скільки тепер, якщо буде все по закону, можна продати акції (сквіз-аут чи селл-аут) ?

не думаю, что здесь есть кто-то, знающий примененные методы оценки по прошедшим сквизам.
если докупали по 15, а оценка покажет меньше, то просквизят по 15.
дальше будут суды.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:50

«Укрнафта» спроможна повністю сплатити прострочений податковий борг, використовуючи кошти від операційної діяльності, протягом 3-5 років, залежно від рівня цін на нафту та можливості продовжувати видобуток на всіх ділянках.

https://www.ukrnafta.com/audijovana-fin ... a-2017-rik
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:52

Отлично по Доену вынос )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:11

  zzzzzz написав:Отлично по Доену вынос )

что там за идея для такого резкого скачка?
давненько доен так не скакал.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:51

  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:Отлично по Доену вынос )

что там за идея для такого резкого скачка?
давненько доен так не скакал.

Отчет за 1 квартал
ЧП 255 млн или 10,8грн/акцию
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:14

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по итогам работы в январе-марте 2018 года сократило консолидированную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 62,72% (в 2,7 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 542,02 млн грн.

Согласно отчету компании, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее консолидированный чистый доход по итогам первого квартала уменьшился на 22,65% - до 2 млрд 653,56 млн грн.

По данным компании, в 2017 году ее консолидированная чистая прибыль по МСФО возросла на 51,86% - до 3 млрд 104,17 млн грн, а консолидированный чистый доход увеличился на 43, 66% - до 15 млрд 150,43 млн грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:24

  Serhij написав:AVDK набуло домінуючий пакет акцій. Докупили по 15,00 грн/акцію.
https://smida.gov.ua/db/irregular/204537


Ахметов между своими фирмами сделал переброску)

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «АКХЗ», та її афілійованих осіб станом на 27.04.2018 року

1. METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.) Місцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands (Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди)
Номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 24321697
Тип особи - ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 1
Участь особи в товаристві, %: пряма – 94,60034%;
опосередкована – 0,40038% (0,28196% опосередковано володіє через BARLENСO LTD), (0,11842% опосередковано володіє через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ"); сукупна - 95,00072%.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання – м. Київ.
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.

2. BARLENСO LTD (БАРЛЕНКО ЛТД) Місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС,
1066, Нікосія, Кіпр) Реєстраційний номер: НЕ 221823
Тип особи - ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3
Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,28196%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,28196%.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання –
м. Київ.
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.

3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ", Код за ЄДРПОУ: 00309074, Місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 2
Тип особи - ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3
Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,11842%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,11842%.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання –
м. Київ.
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства - 0.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:29

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в 2017 году нарастило чистый убыток в 12,6 раза (на 2 млрд 243,932 млн грн) – до 2 млрд 437,417 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.


Вероятно Беня новую схему делает где центр убыточности переместился с Укрнафты в Укртатнафту.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по 28% контролируют структуры экс-акционеров "Приватбанка" (в т.ч. Игоря Коломойского) и бизнесмен Александр Ярославский.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:50

  zzzzzz написав:Ахметов между своими фирмами сделал переброску)

Значить я помилився, виходить таки був в кишені домінуючий пакет. Тоді, чому він 19 березня не оголосив про сквіз-аут, а ще й виплачує дивіденди то 9,69, то 11,79 на акцію залишається незрозумілим
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:04

Serhij
кость кидает
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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