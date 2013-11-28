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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3 5 46
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
14
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:26

  Yuri_T написав:Serhij
кость кидает

Не похоже на Рината, с чего бы это такая щедрость
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:33

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:Serhij
кость кидает

Не похоже на Рината, с чего бы это такая щедрость

в прошлом году кость бросил, в этом отсквизил.
теперь пришла очередь авдея.
не более.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:57

Yuri_T Дивиденды платит потому, что нужен чистый кэш, а не в офшорной юрисдикции по мутным схемам, а у нас налогооблажение на вывод капитала минимальное. Сквиз делать с такой нераспределенной прибылью смысла не имеет.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:00

Liho s centrikom)))
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:00

Охо-хо , вот это цирк , центр на последних минутах прессанули жестко
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:03

zzzzzz
жестко? стояло всего 500 акций ниже 20 грн.
чтобы было о чем поговорить...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:03

Yuri_T
На графиках выглядит жестко , объемы конечно мелкие
Да ты прав , 500 акций было ниже 20
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:35

zzzzzz
или отсекли сегодня :mrgreen: :mrgreen:
шучу.
у кого-то толстые пальцы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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