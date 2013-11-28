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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:26
Yuri_T написав:Serhij
кость кидает
Не похоже на Рината, с чего бы это такая щедрость
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:33
zzzzzz написав: Yuri_T написав:Serhij
кость кидает
Не похоже на Рината, с чего бы это такая щедрость
в прошлом году кость бросил, в этом отсквизил.
теперь пришла очередь авдея.
не более.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:57
Yuri_T Дивиденды платит потому, что нужен чистый кэш, а не в офшорной юрисдикции по мутным схемам, а у нас налогооблажение на вывод капитала минимальное. Сквиз делать с такой нераспределенной прибылью смысла не имеет.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:00
Liho s centrikom)))
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:00
Охо-хо , вот это цирк , центр на последних минутах прессанули жестко
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:03
zzzzzz
жестко? стояло всего 500 акций ниже 20 грн.
чтобы было о чем поговорить...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:03
Yuri_T
На графиках выглядит жестко , объемы конечно мелкие
Да ты прав , 500 акций было ниже 20
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:35
zzzzzz
или отсекли сегодня
шучу.
у кого-то толстые пальцы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:37
zzzzzz написав:Yuri_T
На графиках выглядит жестко , объемы конечно мелкие
Да ты прав , 500 акций было ниже 20
Это все шортисты фьюча с 3 контрактами шутки мутят
Утром контанго было больше 100 пунктов, под закрытие уже быкворд
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