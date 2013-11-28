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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:45
Думается мне, что с АВДК назревает большой шухер.
Возможно зреет злобный план (хронологически): сквиз за копейки, затем срез на дивиденды.
Судя по жиденькому стакану на покупку - так думаю не только я )).
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:50
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE), в минувшем году ставшая владельцем Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), изучает возможность покупки свыше 25% акций ПАО "Фондовая биржа "ПФТС".
Как сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), BOCE (Hong Kong) Co., Limited (Ваньчай, Гонконг, КНР) запросила у ведомства предварительные выводы о приобретении такого пакета акций украинской биржи.
АМКУ планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в этот четверг.
Как сообщалось, BOCE (Hong Kong) Co., Limited в конце ноября 2016 года победило на аукционе Фонда госимущества Украины по продаже 99,9% акций УБРР, находившихся в госсобственности. Итоговая цена продажи составила 82,83 млн грн.
Непосредственно договор купли продажи акций был заключен 8 июня 2017 года, а в начале июля BOCE завершила оплату акций банка, а в ноябре Нацбанк Украины согласовал эту сделку.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:16
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Віталій Трубаров
20 мин назад
Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік. Наступний крок - затвердження Урядом.
В списку 26 підприємств:
18 об’єктів перебувають в управлінні Фонду: ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», Акціонерна компанія «Харківобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», ПрАТ "Херсонська ТЕЦ», ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ», ПАТ "Криворізька теплоцентраль», Державне підприємство "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Турбоатом», ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат», ВАТ «Оріана», Державне підприємство "Завод алюмінієвої фольги», ПрАТ «Президент-Готель».
Приватизація ПАТ «Центренерго», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром» пройде відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про приватизацію державного і комунального майна».
3 об’єкти перебувають в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", державне підприємство "Завод "Електроважмаш", державне підприємство "Дніпровський електровозобудівний завод»);
2 об’єкти перебувають в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства України, стосовно яких прийнято рішення про приватизацію (ПАТ "Аграрний фонд" та ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України»);
1 об’єкт підпорядкований Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, який приватизується відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» (Державне підприємство "Вугільна компанія «Краснолиманська");
1 об’єкт підпорядкований Кабінету Міністрів України (Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»);
1 об’єкт підпорядкований Міністерству охорони здоров’я (ПрАТ «ІНДАР»)
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