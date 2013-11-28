|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:46
Re: Идеи: портфель
ага как с Азовкой
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:56
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:00
чо там сложного то ? в 2016 же ш уже оценивали в 0,9071 грн/акцию
И это пройдёт ©
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:05
так уже приняли решение по цене 15 грн за штуку по пункту 3
innamax2008
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:07
Сейчас 2018 и в суде оценку подтвердить нужно, можно и под статью УК оценщика подвести. Доверия к РЛА нет, но если дивы выплатит, на часть кэша авдея можно докупить.
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:20
Re: Идеи: портфель
по сквиз аут
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:26
Re: Идеи: портфель
Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:28
Re: Идеи: портфель
1) ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;
2) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства;
3) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов’язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:33
Vladimir1977
Не можу зрозуміти навіщо викладувати статті Закону.
Нам краще ділитись ідеями. Закон потрібно самостійно опрацьовувати.
реклама
|