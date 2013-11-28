RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1995199619971998>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 47
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
6%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:37

Re: Идеи: портфель

так метинвест и зафиксировал цену в 15 грн
по авдею
Vladimir1977
 
Повідомлень: 103
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:38

Re: Идеи: портфель

Сори сам волнуюсь не понимаю что делать с авдеевкой???? и ни кто не может подсказать
Vladimir1977
 
Повідомлень: 103
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:42

Vladimir1977 РЛА 90 % авдея уже 10 лет принадлежит, в свободном обращении было 8%, по Пратке AVDK для сквиза нужно оценку сделать, которую акционеры не смогут оспорить по 15 грн. или даже 50 грн. будут суды и обвинения в мошенничистве так как чистые активы 10 млрд. грн., а доходный метод оценки уйдет за 100 грн., есть еще другие методы оценки, где цена будет от 30 дол. сша за акцию., по этому РЛА авдей выкупает по тихому - 10 лет 3%.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 11.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:43

Re: Идеи: портфель

не он набрал 95 процентов уже
Vladimir1977
 
Повідомлень: 103
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:45

Re: Идеи: портфель

Я вот не знаю что делать с азовсталью посоветуйте у мну было 102 000 акций и что теперь далать как оспаривать? деньги забирать ?
Vladimir1977
 
Повідомлень: 103
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:59

Господи да какие 30 баксов и Суды....на нашем рынке действую простое правило: в зале сидят 6 человек...у одного есть 95 ручек, а остальных по одной....И сидят они мечтают продать свою ручку по максимальной))) Мораль сей басни такова: а вы б купили ручку имея в кармане еще 95 по ее справедливой цене, когда по закону вы имеете право забрать ее в 20 раз дешевле?))
Аспирант1
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:04

Vladimir1977
не обижайтесь, но вы задаёте слишком много вопросов.
советую обратиться к адвокату.
вы и за услуги заплатите, и будете знать кому предъяву предъявлять, если что-то пойдёт не так.

зы. по сути: все пока думают, есть разные мнения. читайте форум, может найдёте что-то для себя.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12692
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:08

  Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн

:shock: :shock: :shock:
Zacem?

график зарезервированных денег с 2010
Зображення
Неужто на рынке появляется топливо для полета?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
Повідомлень: 481
З нами з: 21.10.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:09

Re: Идеи: портфель

я бы и обратился но адвокату нужно объяснять на что жалуюсь он не аудитор и хотелось бы понять какую ему задачу ставить
Vladimir1977
 
Повідомлень: 103
З нами з: 07.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:10

  Vladimir1977 написав:я бы и обратился но адвокату нужно объяснять на что жалуюсь он не аудитор и хотелось бы понять какую ему задачу ставить

отжать у рыжего побольше бабла.
вот и вся задача.
а он пусть стратегией занимается.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12692
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 1995199619971998>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 70029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.