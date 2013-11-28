так метинвест и зафиксировал цену в 15 грн
по авдею
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:37
Re: Идеи: портфель
так метинвест и зафиксировал цену в 15 грн
по авдею
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:38
Re: Идеи: портфель
Сори сам волнуюсь не понимаю что делать с авдеевкой???? и ни кто не может подсказать
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:42
Vladimir1977 РЛА 90 % авдея уже 10 лет принадлежит, в свободном обращении было 8%, по Пратке AVDK для сквиза нужно оценку сделать, которую акционеры не смогут оспорить по 15 грн. или даже 50 грн. будут суды и обвинения в мошенничистве так как чистые активы 10 млрд. грн., а доходный метод оценки уйдет за 100 грн., есть еще другие методы оценки, где цена будет от 30 дол. сша за акцию., по этому РЛА авдей выкупает по тихому - 10 лет 3%.
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:43
Re: Идеи: портфель
не он набрал 95 процентов уже
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:45
Re: Идеи: портфель
Я вот не знаю что делать с азовсталью посоветуйте у мну было 102 000 акций и что теперь далать как оспаривать? деньги забирать ?
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:59
Господи да какие 30 баксов и Суды....на нашем рынке действую простое правило: в зале сидят 6 человек...у одного есть 95 ручек, а остальных по одной....И сидят они мечтают продать свою ручку по максимальной))) Мораль сей басни такова: а вы б купили ручку имея в кармане еще 95 по ее справедливой цене, когда по закону вы имеете право забрать ее в 20 раз дешевле?))
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:04
Vladimir1977
не обижайтесь, но вы задаёте слишком много вопросов.
советую обратиться к адвокату.
вы и за услуги заплатите, и будете знать кому предъяву предъявлять, если что-то пойдёт не так.
зы. по сути: все пока думают, есть разные мнения. читайте форум, может найдёте что-то для себя.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:08
график зарезервированных денег с 2010
Неужто на рынке появляется топливо для полета?
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:09
Re: Идеи: портфель
я бы и обратился но адвокату нужно объяснять на что жалуюсь он не аудитор и хотелось бы понять какую ему задачу ставить
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:10
отжать у рыжего побольше бабла.
вот и вся задача.
а он пусть стратегией занимается.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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