Додано: Чет 03 тра, 2018 16:04

Vladimir1977

не обижайтесь, но вы задаёте слишком много вопросов.

советую обратиться к адвокату.

вы и за услуги заплатите, и будете знать кому предъяву предъявлять, если что-то пойдёт не так.



зы. по сути: все пока думают, есть разные мнения. читайте форум, может найдёте что-то для себя.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.