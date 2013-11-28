Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн
Zacem?
график зарезервированных денег с 2010 Неужто на рынке появляется топливо для полета?
Деньги идут в первую очередь в ОВГЗ , к примеру на сегодняшний день физики владеют Валютными ОВГЗ на 1,605 млрд грн ( в эквиваленте) Гривневыми 971 млн
К примеру сегодня только по КВИКу прошло сделок на 3,050 млн.грн