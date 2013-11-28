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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1995199619971998

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 47
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
6%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:13

  user412 написав:
  Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн

:shock: :shock: :shock:
Zacem?

график зарезервированных денег с 2010
Зображення
Неужто на рынке появляется топливо для полета?



Деньги идут в первую очередь в ОВГЗ , к примеру на сегодняшний день физики владеют
Валютными ОВГЗ на 1,605 млрд грн ( в эквиваленте)
Гривневыми 971 млн

К примеру сегодня только по КВИКу прошло сделок на 3,050 млн.грн
Зображення

Всего по фонде прошло сделок на 113 млн , из них по ОВГЗ примерно на 110 млн
http://www.ux.ua/ru/marketdata/onlineresults.aspx
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:45

zzzzzz da no est nuans...95% sayza ovgz prohlo po adresnim sdelkam...a dlya takih zavodit dengi na UB ne nado
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:56

Re: Идеи: портфель

Аспирант1 написав:zzzzzz da no est nuans...95% sayza ovgz prohlo po adresnim sdelkam...a dlya takih zavodit dengi na UB ne nado
Как не надо? Как же их рассчитывают?
double-u
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:03

согласно правил торгов на УБ ,адресные сделки могут заключатбся с термином рассчета Т+30, соответственно для заключения сделки преддепонирование не обязательно
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:06

согласно правил торгов на УБ ,адресные сделки могут заключатбся с термином рассчета Т+30, соответственно для заключения сделки преддепонирование не обязательно
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:21

  Investor_33 написав:
  Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн

:shock: :shock: :shock:
Zacem?

Может для того что бы купить что то не нужное?) :roll: :mrgreen:


именно. ОВГЗ.
От Аваля уведомления никто не получил пока?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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