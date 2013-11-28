Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн
Zacem?
график зарезервированных денег с 2010 Неужто на рынке появляется топливо для полета?
Деньги идут в первую очередь в ОВГЗ , к примеру на сегодняшний день физики владеют Валютными ОВГЗ на 1,605 млрд грн ( в эквиваленте) Гривневыми 971 млн
К примеру сегодня только по КВИКу прошло сделок на 3,050 млн.грн
Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн
Zacem?
Может для того что бы купить что то не нужное?)
именно. ОВГЗ. От Аваля уведомления никто не получил пока?