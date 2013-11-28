Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн
Zacem?
график зарезервированных денег с 2010 Неужто на рынке появляется топливо для полета?
Деньги идут в первую очередь в ОВГЗ , к примеру на сегодняшний день физики владеют Валютными ОВГЗ на 1,605 млрд грн ( в эквиваленте) Гривневыми 971 млн
К примеру сегодня только по КВИКу прошло сделок на 3,050 млн.грн
Аспирант1 написав:По состоянию на 26 апреля 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 202 481 536 грн
Zacem?
Может для того что бы купить что то не нужное?)
именно. ОВГЗ. От Аваля уведомления никто не получил пока?
innamax2008 Интересное мнение, где вы были когда авдей стоил 1-3грн, чего не гребли на все фундаментал за гроши? АВДЕЙ того и называется ракета(правда,подводного старта),что все, как вы говорите, 10 лет владения Ринатом 90% акций там так росла нераспределенка, а дивы, так туманившие разум), не платили. Разум же подсказывает, чем платить такие дивы, проще на эти деньги пылесосить с рынка акции. Но что-то в схеме пришлось менять...По поводу ваших оценок сквиза, вы помните показатели Авдеевки и азовстали, выплаченные дивиденды и итоговый сквиз по азовке? Да, и кстати, в отличие от Мариуполя в районе Авдеевки временами снаряды посвистывают.
Вот по ОВГЗ для физ лица по моему нет спекулятивной составляющей. Для физика это просто деньги на год-два можно спасти от инфляции и купонная выплата раз в пол года, плюс издержки комиссии. Риск дефолта государства недьзя исключать. Не могу понять почему физики идут в ОВГЗ, особенно гривневые?