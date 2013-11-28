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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1997199819992000>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 47
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
6%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:25

  joik написав:С ними в портфеле как бы чувствуеш адреналин.

просто кто-то сожрал этого адреналина аж из ушей вываливается
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:28

  zzzzzz написав:joik

16% в банке -18% НДФЛ
16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ

В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:34

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:joik

16% в банке -18% НДФЛ
16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ

В случае досрочного выхода в банке либо теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.


Вот, да разделяю Ваше мнение. Риск корелирует доход.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:41

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Купувати і тримати до погашення, а значить це мають бути короткі ОВДП. Та зараз купувати гривневі ОВДП вже запізно, дохідність тільки зростатиме і гривня буде девальвувати,імхо.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:44

joik
Это заблуждение, что чем выше риск, тем выше доходность.

Это как на авто. Абстрактно, средняя 90км/час, расход 5 л; Средняя 140, расход 11. А при расходе хоть 20, хоть 100, быстрее 200 ну не едим.

Многие выделяют небольшой капитал, и грузят именно 100, что бы получить макс доход. И пока идет разгон, как бы все хорошо. Но потом клинит двигатель и горе инвестор летит в соснут.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:45

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:joik

16% в банке -18% НДФЛ
16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ

В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.


Добрый день! Давайте посмотрим на это с другой стороны.

1) Уверен, что вы знаете сколько банков обанкротилось за последние несколько лет. Суммы до 200 тысяч гривен попадают под компенсацию,которую нужно еще дождаться (проценты в этот период вам не платят). Все что выше 200 тысяч - кредиторы, на которых, как правило, не хватает денег вырученных от продажи активов банка. В этом плане конкурент ОВГЗ - Ощад, но с НДФЛ.
2) Почему вы не описываете противоположный сценарий с премией? Вы когда-то зарабатывали на своем депозите больше процентной ставки, которая прописаа в договоре? Продали его кому-то?
3) Отсутствие бидов - не дефолт. Вы можете спокойно сидеть до погащения. На рынке обилие бумаг с разной дюрацией. И вы правда считаете, что страновой дефолт не затронет банки?
Востаннє редагувалось grabbercrabber в П'ят 04 тра, 2018 09:58, всього редагувалось 1 раз.
grabbercrabber
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:47

  Філ написав:
  St/2 написав:В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Купувати і тримати до погашення, а значить це мають бути короткі ОВДП. Та зараз купувати гривневі ОВДП вже запізно, дохідність тільки зростатиме і гривня буде девальвувати,імхо.


Правильно. Но результат нужно считать очищенный от инфляции, а так как она у каждого своя, то проще в долларах.
В случае банковского депо с разрешение на досрочное снятие у инвестора есть место маневру. Купив ОВГЗ в дни скачка курса выйти без дисконта не получится и придется взять все 100% девала.
Именно за это право на маневр инвестору доплачивают. Если есть уверенность что девала не будет, то эту премию за риск можно считать бонусом.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:06

starsn В Азовке не было нераспределенной прибыли. Там из года в год накапливали убыток. Оценить акции ниже нераспределенной прибыли неполучится. В стране сейчас много вопросов к РЛА, много вопросов к нему и зарубежом. Кто имеет опыт судебных тяжб понимает, что с РЛА в Украине сейчас можно нормально посудиться.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:17

innamax2008 A vi mojete kupit u menya s offera 100 akciy po 14,798 esli uvereny v svoey pravote?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:19

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:joik

16% в банке -18% НДФЛ
16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ

В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.


Не забываем про: комиссии брокера, платы за хранение, платы за погашение, платы за выплату купона. Это все обычно тарифицируется брокером/хранителем.
Также купон по ОВГЗ раз в 6 месяцев, а не раз в месяц как в процент в банке.
Мечтательный бычок
 
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